López urge revisar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y establecer como criterio el número de víctimas

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha pedido la revisión "urgente" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha asegurado que seguirá "peleando" por que en el reparto de los fondos se establezca como criterio el número de víctimas.

Así lo ha manifestado la consejera durante su intervención en el Parlamento andaluz ante la pregunta formulada por la diputada del grupo parlamentario Vox María Mercedes Rodríguez Tamayo relativa a la inseguridad de las mujeres. "No tiene sentido que hablemos de dinero para las víctimas de violencia de género y no se tenga en cuenta el número de víctimas", ha apostillado López.

En esta línea, la consejera ha continuado pidiendo la despolitización pues las mujeres "no somos votos, somos vidas", ha afirmado para continuar defendiendo que las mujeres "no somos ningún juguete de los partidos políticos que nos sacáis a pasear a ver qué partido es más feminista. No nos utilicen más en vuestras guerras políticas".

Por otro lado, ha subrayado que la inseguridad también la producen leyes como la del 'solo sí es sí', que "nació para eliminar el que llamaban código penal de La Manada y ha acabado beneficiando a uno de los violadores", ha resaltado al tiempo que ha lamentado que en Andalucía "esa ley ha puesto en la calle a 26 violadores y uno de ellos hace dos semanas, en Dos Hermanas (Sevilla), volvió a atacar a una mujer".

Asimismo, López ha recordado que la competencia que tiene "esta consejería es atención y prevención", ya que "la protección y la seguridad corresponde al Ministerio del Interior, no corresponde a esta comunidad autónoma", ha apuntado. No obstante, ha continuado, "creo que una sola víctima bien merece la unidad de todos y cuando hay una víctima hemos fallado todos como sociedad".



VOX: "LA JUNTA DEBE REEVALUAR SUS POLÍTICAS"

Por su parte, la diputada de Vox se ha dirigido a la consejera y le ha dicho que "estamos en una situación de total inseguridad" al tiempo que le ha solicitado que "reevalúen las políticas para proteger a las mujeres de nuestra región".

Por otro lado, Rodríguez Tamayo ha hecho referencia al informe presentado por la Fiscalía en el que se alertaba, al igual que lo ha hecho el Ministerio del Interior en su memoria, según ha explicado la diputada, de un "aumento considerable de delitos sexuales con un número alarmante de víctimas menores de edad". En concreto, en Andalucía, "han aumentado las violaciones desde 2019 en un 22,4%", ha asegurado.

Al hilo de ello, la parlamentaria ha señalado que "el 45% de los asesinatos perpetrados en lo que va de año lo han cometido extranjeros". "Consejera, yo sé que de estos temas cuesta hablar, pero desde Vox le pedimos que se analicen los perfiles de las personas que están cometiendo estos crímenes atroces, y debemos ver también la edad de los mismos, las adicciones, la procedencia, para poder atacar con políticas eficientes esta grave lacra", ha zanjado.