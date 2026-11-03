Lorenzo Amor insta a los sindicatos a desconvocar la huelga general tras el accidente y pide "sentido de Estado"

Archivo - El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor ha pedido este martes a los sindicatos que desconvoquen la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre y que tengan "sentido común, sentido de Estado y sentido de la responsabilidad" tras el último accidente ferroviario, al considerar que mantener esta convocatoria en las actuales circunstancias "no tiene ningún sentido".

Amor, que ha participado este martes en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, ha sostenido que, si la convocatoria de huelga ya era "una pantomima" antes del siniestro, ahora existen todavía más razones para su desconvocatoria.

"Si una convocatoria de huelga antes de lo ocurrido el pasado miércoles era una pantomima, era algo que no tenía ningún sentido, hoy después de lo ocurrido cobra mucho más sentido la desconvocatoria de huelga", ha manifestado.

El presidente de ATA ha coincidido así con las declaraciones realizadas este martes por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general que han convocado para el próximo 11 de noviembre, ya que, según ha dicho, si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda es "un grave error".

En este sentido, Amor ha cuestionado que se llame a una huelga general después de lo sucedido en el país y ha criticado que, durante los últimos siete años, "no se ha hecho nada por la vivienda", al tiempo que, según ha alertado, "se han deteriorado los servicios públicos" y las infraestructuras ferroviarias y viarias.

Asimismo, ha rechazado que se intente vincular la convocatoria con reivindicaciones laborales. "Llamar a una huelga intentando ligarla con un ámbito laboral, insisto, es algo que no tiene sentido", ha señalado.

CRÍTICAS AL ESTADO DEL SISTEMA FERROVIARIO

Por otra parte, el presidente de ATA ha criticado el estado de la red ferroviaria española, que ha calificado de "desastre" y "caos", y ha asegurado que el sistema "ha colapsado", con especial incidencia en las conexiones entre Andalucía y Madrid.

"Sobre todo la línea Andalucía-Madrid/Madrid-Andalucía es una línea que subirse en un tren es un acto de fe o es una suerte llegar al destino", ha afirmado.

En relación con el último accidente, Amor ha considerado "ruin, cobarde e inmoral" que se pretenda responsabilizar a un trabajador de lo sucedido, especialmente, según ha advertido, cuando se conoce la situación de colapso que atraviesa la red ferroviaria.

"Me parece ruin, cobarde e inmoral querer acusar a un trabajador de lo que ha sucedido, a sabiendas del colapso que tiene nuestro sistema ferroviario", ha insistido.

Finalmente, Amor ha trasladado un mensaje de "cariño" y "solidaridad" a las familias de las víctimas y ha explicado que el accidente le ha afectado personalmente por su cercanía con lo sucedido, motivo por el que ha permanecido prácticamente en silencio durante los últimos cuatro días, coincidiendo con el luto vivido en el país.