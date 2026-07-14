Archivo - La Loyola incrementa en un 10% su producción científica y un 20,2% las de alta calidad, según el raking SCImago. - LOYOLA ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola "consolida" su presencia en la edición 2026 de SCImago Institutions Rankings, una de las clasificaciones internacionales que analiza el rendimiento de instituciones académicas y de investigación a partir de indicadores vinculados a investigación, innovación e impacto social. Los datos recogidos por SCImago IBER reflejan una "evolución positiva" en varios indicadores científicos de la Universidad Loyola.

La institución ha incrementado un 9,9% su producción científica, un 20,2% sus publicaciones de alta calidad, un 13,3% su talento científico, un 9,8% sus resultados de excelencia y un 9% su colaboración internacional, según los datos destacados por la universidad privada en una nota. "Estos indicadores muestran el avance de la actividad investigadora de la Universidad y su creciente integración en redes científicas nacionales e internacionales".

La clasificación destaca también el posicionamiento de Loyola en ámbitos específicos de conocimiento. En el sector de universidades españolas, la institución aparece en el puesto 23 en Salud Pública, Salud Ambiental y Salud laboral; en el 18 en Estudios Religiosos; en el 39 en Filosofía; en el 40 en Energía; en el 44 en Tecnología de los Alimentos; y en el 46 en Psicología. Estos resultados reflejan la diversidad de áreas en las que la Universidad desarrolla investigación y su progresiva especialización en campos con impacto científico y social.

La clasificación sitúa a la Universidad Loyola como la primera universidad privada española en el área de salud pública, salud ambiental y salud laboral. La institución ocupa el puesto 23 entre las 59 universidades españolas evaluadas en este campo, una posición equivalente al segundo cuartil de la clasificación. En el ámbito andaluz, Loyola se sitúa en sexta posición entre las diez universidades incluidas y por delante de cuatro instituciones públicas.

Estos resultados tienen un "valor especialmente relevante" para la Universidad Loyola porque "reflejan el avance de una investigación orientada a responder a grandes retos sociales". Las áreas en las que la institución obtiene un mejor posicionamiento --salud pública, salud ambiental y salud laboral, estudios religiosos, filosofía, energía, ciencia y tecnología de los alimentos y psicología-- conectan con ámbitos estratégicos como el bienestar de las personas, la sostenibilidad, la transición energética, la alimentación, el diálogo interreligioso, la reflexión ética y el acompañamiento psicológico y educativo. Esta diversidad científica refuerza el papel de Loyola como universidad de investigación con vocación de servicio público y compromiso con la transformación social y la interdisciplinariedad.

Uno de los datos "más relevantes" de la edición es el crecimiento de las publicaciones de alta calidad, indicador que recoge la producción científica en revistas situadas en el primer cuartil de sus respectivas áreas. La mejora del 20,2% en este apartado apunta a un incremento de la presencia de la investigación de Loyola en revistas científicas de mayor influencia internacional. También crecen los indicadores relacionados con la excelencia científica y la colaboración internacional.

La Universidad registra un aumento del 9,8% en excelencia, que identifica la producción incluida entre los trabajos más citados en sus respectivos campos, y del 9% en colaboración internacional, que mide las publicaciones realizadas junto a instituciones extranjeras. Estos datos se suman al incremento del 13,3% en talento científico, indicador que recoge el número de personas vinculadas a la producción investigadora de la institución. En conjunto, los resultados muestran una comunidad investigadora en crecimiento y una producción científica cada vez más conectada con redes internacionales.

En la edición 2026 de SCImago Institutions Rankings, la Universidad Loyola alcanza su mejor resultado relativo en el ámbito de la innovación, con un percentil 73. Esto significa que, en este bloque, la institución se sitúa por encima del 73% de las universidades e instituciones analizadas por el ranking. Este resultado apunta, por tanto, a la conexión entre la investigación desarrollada en Loyola y su potencial aplicación en procesos de innovación y transferencia.

La evolución recogida por SCImago IBER muestra también una mayor presencia de la producción científica de Loyola vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un crecimiento del 12,3% en este indicador. Este dato resulta especialmente significativo para una universidad que orienta su investigación hacia la generación de conocimiento útil para la sociedad y hacia el análisis de problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinar.

En este sentido, las áreas en las que Loyola obtiene un mejor posicionamiento conectan con algunos de los principales desafíos recogidos por la Agenda 2030: la salud y el bienestar, el trabajo decente, la energía asequible y no contaminante, la producción y el consumo responsables, la acción climática, la educación, la igualdad y la construcción de sociedades más justas e inclusivas.