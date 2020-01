Loyola trabaja con el MIT de Massachusetts y la Politécnica de Cataluña en llevar electricidad a poblaciones necesitadas

Publicado 31/01/2020 11:38:46 CET

Francisco Prieto y Ngoc Bao Lai, dos investigadores de la Universidad Loyola que visitarán los próximos meses los laboratorios del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Loyola Tech, el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Loyola, trabaja junto al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston y la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) en el desarrollo de redes eléctricas eficientes, seguras y, sobre todo, a bajo coste, para que la electricidad pueda llegar a comunidades aisladas y desfavorecidas y de este modo mejoren las condiciones de vida, la salud, la educación y la prosperidad de sus habitantes con el acceso universal a la energía.

El director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Loyola, Pedro Rodríguez Cortés, ha explicado, en un comunicado remitido por esta universidad, que "hoy día, los conceptos y tecnologías que sustentan las redes inteligentes, la generación distribuida o las micro-redes, las cuales empiezan a ser una realidad en algunos países desarrollados, pueden usarse para crear nuevos modelos de electrificación en estas sociedades con más dificlcutades de acceso a la energía".

El equipo de Loyola Tech se encarga de estudiar y desarrollar la arquitectura inteligente de gestión y control de los sistemas de energía basados en microredes renovables interconectadas que se implementarán en comunidades remotas sin acceso a la electricidad.

Esta tarea cubre diferentes áreas de trabajo. El equipo investiga los sistemas de control de bajo nivel que garantizan la estabilidad en la operación del conjunto de microredes interconectadas ante cualquier tipo de evento: fallas, desconexiones fortuitas, o sobrecargas.

Desarrolla algoritmos basados en inteligencia artificial para gestionar los 'clusters' (agrupaciones) de microredes, lo que permite predecir, optimizar y coordinar la utilización de las fuentes de energía renovable, de los sistemas de almacenamiento y de los perfiles de demanda de las microredes agregadas para optimizar uso colaborativo en pos del bienestar y desarrollo de la comunidad.

Los investigadores predoctorales de la Universidad Loyola, Francisco Prieto y Ngoc Bao Lai, visitarán los próximos meses los laboratorios del Massachusetts Institute of Technology (MIT) donde enriquecerán sus conocimientos tecnológicos para su aplicación al presente proyecto.

Perfeccionarán los algoritmos con los que trabajan para predecir las necesidades energéticas en las comunidades necesitadas en función a una serie de datos socioeconómicos y geoespaciales recopilados previamente.

Actualmente 3.000 millones de personas viven en situación de pobreza energética a nivel mundial, incluidas 1.100 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. La evolución de la tecnología y la reducción de costes han favorecido la expansión de sistemas autónomos de energía, que permiten a estas personas disponer de iluminación durante la noche o cargar un teléfono móvil en sus hogares.

Los avances en procesado de potencia, tecnologías de la información e inteligencia artificial abren las puertas a nuevas soluciones para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo en poblaciones aisladas.

Electrificar comunidades remotas y vulnerables no significa instalar una placa fotovoltaica por hogar para alimentar dos lámparas Led y un cargador de teléfono móvil, aunque este es un hito urgente que se debe lograr a corto plazo. En lugar de eso, es necesario desarrollar nuevas soluciones de electrificación distribuida e inteligente.

El proyecto MultiMicro plantea un trabajo de investigación y desarrollo para dar respuesta a estos retos tecnológicos y socioeconómicos mediante la colaboración multidisciplinar de los equipos de Loyola Tech, del MIT y de la UPC.

El director de Loyola Tech, Pedro Rodríguez, ha sido profesor de la UPC y mantiene colaboraciones con el MIT, donde hizo una estancia postdoctoral para investigar acerca de las redes eléctricas del futuro. El proyecto MultiMicro surge por esas colaboraciones y permite que algunos estudiantes de la Universidad Loyola Andalucía puedan realizar estancias de estudio/investigación en el MIT, así como recibir estudiantes del MIT y de la UPC en el campus de Sevilla.

El proyecto MultiMicro, con título 'Intelligent Distributed Management and Control of Power Systems for Isolated Communities', de 20 meses de duración, ha sido cofinanciado por el programa de Gestión de Ayudas a la Investigación, Becas e Innovación de la Caixa.