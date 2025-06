Lozano (PP de Jaén) destaca la "preocupación" de la Junta por el Virus del Nilo y acusa al PSOE de usa "bombas de humo"

JAÉN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha destacado las medidas que está tomando la Junta de Andalucía de vigilancia y seguridad frente al Virus del Nilo Occidental en Andalucía, hasta tal punto que "si hay un gobierno preocupado y que está trabajando en la prevención ese es el de Juanma Moreno". Así se ha expresado la parlamentaria andaluza, Maribel Lozano, que ha incidido en el cumplimiento "impecable" de sus obligaciones, "ejerciendo sus competencias y dando explicaciones, siendo transparente".

Frente a esto, la 'popular' ha condenado la estrategia política del PSOE de Jaén que consiste, según señala, en utilizar el Virus del Nilo y otros debates ficticios para tratar de desviar la atención de la opinión pública de "todo lo que estamos conociendo referente al Gobierno de España". "Ya está bien de levantar una cortina de humo para hacer política. Si los socialistas tuvieran principios y valores como partido estarían denunciando la situación del Ejecutivo central en lugar de soltando estas bombas de humo para desviar la atención", ha criticado Lozano, en declaraciones difundidas por el PP en una nota.

La Junta, ha añadido, cumple con su competencia, "que es de información y asesoramiento a través de la Dirección General de Salud Pública". Además, ha puesto en marcha el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud y ha ido más allá actualizando el Programa de Vigilancia y Control del Virus del Nilo Occidental y con acciones concretas como un sistema de trampeo en las áreas de riesgo de circulación de mosquitos para su detección temprana, además de haber desplegado 400 agente de Salud Pública por toda Andalucía que han realizado casi un millar de verificaciones desde abril, de ellas 76 en Jaén, la mayoría de riesgo bajo o medio.

La 'popular' ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno va a estar "siempre" con los ayuntamientos, en contacto permanente, trabajando en materia de vigilancia, asistencia técnica especializada, organización sanitaria y sensibilización. No obstante, "guste más o menos, o quieran utilizarlo de manera torticera, es un problema de salud pública en los municipios y al igual que hacen con las ratas desratizando cuando hace falta a través de planes, lo mismo tienen que hacer con el mosquito del Virus del Nilo, que desgraciadamente es algo que viene para quedarse y de nada sirve ponerse de perfil cuando hay que coordinarse y organizar todo de la mejor de las maneras".

Lozano ha recordado que es endémico desde 2010 y el PSOE "no hizo nada cuando gobernaba la Junta". En este sentido, ha preguntado dónde está la Diputación de Jaén, "no entendemos cómo con más de cien millones de euros de remanente del Presupuesto de 2024, es decir, de dinero en el cajón, sin gastar, que puede invertir ahora en lo que haga falta, no ayuda a los municipios de la provincia como 'ayuntamiento de ayuntamientos' y como hace el resto de diputaciones de Andalucía".

Lozano ha apostillado que el vicepresidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, "tiene una oportunidad evidente para demostrar que le preocupan los ayuntamientos jiennenses y no es solo un pelele de Paco Reyes".

Del mismo modo, "podría pedir al Gobierno de España los 1.500 millones de euros que debe a Andalucía por la infrafinanciación para que haya más fondos para esta cuestión y otras muchas, aunque nos tememos que por no incordiar lo más mínimo a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez, que bastante tienen con lo que tienen, ni eso va a hacer", ha zanjado.