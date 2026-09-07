Lucena (Córdoba) acogerá los días 1 y 2 de octubre el II Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género

Archivo - Imagen recurso de violencia de género. - JUNTA - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), a través de la Subcomisión de Turno de Oficio en materia de Violencia de Género y con la colaboración del Colegio de Abogados de Lucena (Córdoba), celebrará el 1 y 2 de octubre la segunda edición del Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género al objeto de facilitar a todos los letrados de la comunidad autónoma un espacio de capacitación, actualización y diálogo como parte del compromiso del Cadeca en la lucha contra esta lacra social.

Según ha informado el Cadeca en una nota, bajo el lema 'Abogacía & Víctima: Primera línea de defensa', la localidad cordobesa acogerá durante estas dos jornadas un exhaustivo programa que incluye seis mesas redondas con las que reforzar la asistencia letrada y defensa de las víctimas desde una perspectiva práctica y multidisciplinar de la mano de profesionales de reconocido prestigio vinculados a esta materia.

En concreto, el encuentro abordará materias como la asistencia a las víctimas, aspectos penales y civiles de la violencia de género, ejecución penitenciaria, delitos sexuales y violencia vicaria. La asistencia al evento jurídico, abierta a cualquier colegiado de Andalucía, podrá realizarse tanto de forma presencial --en el Teatro Palacio Erisana de Lucena-- como online.

Asimismo, de forma previa, el 30 de septiembre, a las 19,00 horas, también se celebrará una reunión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía para abordar las novedades y retos en materia de violencia de género. En este sentido, cabe recordar que, en lo que va de año, Andalucía ha registrado "diez víctimas mortales a manos de sus parejas y exparejas, según datos del Ministerio de Igualdad, situando a la comunidad autónoma a la cabeza de las estadísticas de violencia de género a nivel nacional".

Esta segunda edición toma el testigo del I Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género que tuvo lugar en Huelva en 2022 y se enmarca dentro de los encuentros sectoriales especializados del plan formativo del Cadeca, como los de Extranjería y Protección Internacional o de Menores celebrados en Almería (2024) y Jaén (2022), respectivamente.