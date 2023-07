Lucena (Córdoba) aumenta las medidas de control del consumo de agua con restricciones municipales y a particulares

LUCENA (CÓRDOBA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Aguas de Lucena ha celebrado este viernes una reunión para abordar la situación del abastecimiento de agua de la localidad, que desde el sábado sufre incidencias como consecuencia de la reducción del suministro de agua procedente tanto desde el Nacimiento de Zambra como del pantano de Iznájar --los dos puntos que proveen de agua a Lucena-- debido a la emergencia por sequía imperante.

En este sentido, se imponen restricciones en determinados usos municipales y particulares mientras se mantienen los cortes en el abastecimiento de madrugada.

La consejera delegada de la empresa municipal, María de la O Redondo, ha avanzado en comparecencia de prensa que el Ayuntamiento lucentino aprobará en breve un decreto por el que se aumentarán las medidas en el ahorro de agua, en cuyo abastecimiento se mantendrán, de entrada, los cortes nocturnos de 0,00 a 6,00 horas mientras la situación no revierta.

Mediante este bando se prohibirá la limpieza y baldeo de las calles y las plazas con agua que no proceda de pozos, se cortará el agua de las duchas en piscinas municipales y recintos deportivos, se reducirá "hasta un mínimo de supervivencia" el riego de jardines y se cerrará el suministro en edificios municipales cuando estén cerrados y en otros edificios públicos, como colegios e institutos, que cierren por vacaciones. Además, las fuentes ornamentales dejarán de verter agua, excepto aquellas que dispongan de un circuito interno cerrado.

En cuanto al uso particular a nivel doméstico, Aguas de Lucena prohíbe a partir de este viernes el uso de agua de la red pública para limpiar aceras, fachadas, portales, patios, terrazas y balcones, así como el llenado de piscinas, pidiendo "la colaboración máxima por parte de toda la ciudadanía para hacer cumplir estas medidas" ante una situación "muy preocupante en la que necesitamos el agua, principalmente, para beber", ha transmitido.

Con todas estas restricciones, María de la O Redondo ha comentado que "en unos días se valorará si son efectivas para mejorar la capacidad de agua en los depósitos municipales y para cumplir con los objetivos de disminución en el consumo de agua impuestos por Emproacsa".

NO DESCARTAN CORTES DIURNOS

A este respecto, la consejera delegada de Aguas de Lucena ha informado de una carta remitida por Emproacsa al Ayuntamiento lucentino en diciembre del año 2022 fijando un recorte del consumo para el año siguiente de un 10%, en la línea de lo marcado un año antes cuando se exigía un descenso del 5%, advirtiendo de que "el precio de cada metro cúbico que se excediera de ese objetivo se tiene que pagar al doble del precio habitual".

En caso de que las medidas acordadas este viernes no surtieran los efectos deseados, desde Aguas de Lucena no se descarta la adopción de nuevas medidas como cortes de agua diurnos o la reducción de la presión en determinadas franjas horarias. "Necesitamos el esfuerzo de toda la sociedad" mientes persista la sequía, ha subrayado la representante de Aguas de Lucena, quien ha hablado de "medidas que han llegado para quedarse" hasta que no vuelvan las lluvias.

Pensando en un plano a medio y largo plazo, el consejo de administración de Aguas de Lucena también ha acordado iniciar la elaboración de un Plan de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas para aumentar la efectividad de la red municipal de abastecimiento de agua eliminando las fugas y las averías causadas por el deterioro de las propias conducciones.

Este plan se redactará a partir de un estudio de diagnóstico de la red, cuyo valor se estima por encima de los 70.000 euros y que se encargará de establecer en qué calles o zonas de la localidad la sustitución de las infraestructuras es "más urgente". "Es interesante que nos dotemos cuanto antes de este informe para poner en marcha la redacción técnica de los proyectos de cara a tenerlos disponibles ante posibles convocatorias de financiación que surjan", ha apuntado la representante de Aguas de Lucena.

Igualmente, la empresa municipal ha activado una búsqueda de puntos de captación alternativa de aguas con fondos ya contemplados en el presupuesto del Consistorio para el actual ejercicio.