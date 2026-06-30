Lucena (Córdoba) se convertirá en punto de debate y reflexión de los desafíos de la actividad turística

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la presentación del VII Foro UNAV para el Futuro del Turismo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio cordobés de Lucena se convertirá los días 21 y 22 de octubre en punto de encuentro del sector turístico nacional gracias a la celebración del VII Foro UNAV para el Futuro del Turismo, iniciativa que, bajo el lema 'Turismo patrimonial de interior', volverá a reunir a instituciones, empresarios, directivos y expertos para analizar algunos de los principales desafíos que afronta la actividad turística y, en particular, el ámbito de las agencias de viajes.

Así lo ha afirmado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador, quien acompañado por la delegada de Turismo, Narci Ruiz; el vicepresidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), Iván Méndez; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, y el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha sido el encargado de dar a conocer esta propuesta que parte de la Unión Nacional de Agencias de Viajes.

Fuentes ha insistido en que "este foro es una apuesta por un territorio y por un modelo de turismo que hoy tiene mucho que aportar al conjunto de España. En definitiva, una magnífica oportunidad para proyectar la imagen de la provincia ante el conjunto del sector turístico nacional".

En este contexto, el presidente de la Diputación ha señalado que "el turismo continúa siendo uno de los grandes motores económicos en gran parte de nuestro territorio, pero también una etapa de profundos cambios que requieren análisis, diálogo y capacidad de anticipación, algo que permitirá hacer este encuentro".

Según el máximo responsable de la institución provincial, Córdoba es "una provincia de interior que atesora un patrimonio histórico excepcional, una riqueza natural y paisajística extraordinaria y una gastronomía reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras". Pero, además, la provincia cuenta "con una ubicación estratégica, muy próxima a algunos de los principales destinos internacionales de sol y playa de Andalucía", ha resaltado.

Esa realidad, ha continuado, "permite entender el turismo desde la complementariedad y no desde la competencia. El viajero de hoy ya no busca únicamente un destino sino que busca experiencias completas. Quiere combinar patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura, comercio y autenticidad. Y las provincias de interior tienen mucho que aportar en esa nueva manera de entender el turismo".

Fuentes ha hecho hincapié en que la estrategia turística que está desarrollando en 2026 la Diputación "pone el acento en el turismo experiencial" con el objetivo de que "quien venga a Córdoba no solo visite un monumento o disfrute de un paisaje, sino que viva una experiencia completa".

En esa línea, ha añadido, "se enmarca uno de los proyectos que estamos impulsando, la Ruta de los Castillos y fortalezas de la provincia, porque contamos con uno de los conjuntos de arquitectura defensiva más importantes de Andalucía, una red de fortalezas que habla de nuestra historia y que conecta municipios muy diferentes bajo un mismo relato".

"Este foro será una oportunidad única para poner a la provincia en el foco de un sector esencial para el desarrollo del territorio, una herramienta fundamental para fijar la población al territorio", ha concluido Fuentes.

ELECCIÓN DE LUCENA

Por su parte, el vicepresidente de UNAV, Iván Méndez, ha afirmado que "la elección de Lucena como sede de la séptima edición responde a la voluntad de poner en valor el creciente protagonismo que están adquiriendo los destinos patrimoniales de interior dentro de la oferta turística española".

Según Méndez, "su legado histórico, cultural, artístico y gastronómico, unido a su posición estratégica en el centro de Andalucía, convierten a la ciudad en un escenario idóneo para reflexionar sobre el papel que estos destinos pueden desempeñar en un modelo turístico más diversificado, sostenible y distribuido territorialmente".

Su primera edición se celebró en Gran Canaria (2020); posteriormente pasó por Córdoba (2021), Almería (2022), Úbeda (2023), Antequera (2024) y Madrid (2025), configurando un recorrido que ha permitido analizar, desde diferentes perspectivas territoriales, algunos de los grandes retos que condicionan la evolución del turismo español.

"Aunque el turismo patrimonial de interior constituirá el hilo conductor de esta edición, el programa volverá a abordar cuestiones de máxima actualidad para el conjunto de la industria turística, incorporando sesiones dedicadas a tendencias de mercado, innovación, sostenibilidad, transformación tecnológica, competitividad empresarial, distribución turística, conectividad, regulación y nuevos modelos de desarrollo del turismo", ha concluido Méndez.

Por otro lado, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha señalado un "crecimiento importante del turismo de interior", en el que "el turista se mueve en función de la cultura y el patrimonio" del territorio.

Por último, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha afirmado que es una "enorme satisfacción" el hecho de que Lucena haya sido elegida la sede para la celebración de este encuentro, subrayando que la localidad es sinónimo de "autenticidad, patrimonio, cultura, tradición y comercio", además de tener "una ubicación privilegiada".