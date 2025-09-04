Luis Fonsi, Niña Pastori, Rozalén, Miguel Ríos y más artistas se suman a 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía'

Archivo - La cantante Niña Pastori durante una actuación en el WiZink Center. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado nuevos artistas que se suman al cartel del evento 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía', entre ellos Valeria Castro, Alba Flores, Luis Fonsi, Niña Pastori, Miguel Ríos, Rozalén, María Terremoto, Ana Torroja y Pastora Soler. Estos nombres se añaden a los ya confirmados para actuar en la gala, que se celebrará el próximo miércoles 10 de septiembre a las 20,00 horas en el Cartuja Center CITE de Sevilla, en colaboración con la Junta de Andalucía.

Este evento rendirá homenaje a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía, reflejando la riqueza y diversidad del talento musical de la región, y celebrando su pasado, presente y futuro. El espectáculo incluirá una amplia variedad de géneros que florecen en Andalucía, desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más contemporáneas de la música latina. Según ha detallado la organización, se ofrecerá un recorrido musical que abarca siglos de creatividad e innovación, reconociendo así la influencia andaluza en la música a nivel global.

Artistas de renombre como Manuel Alejandro, Cañizares, Valeria Castro, Alba Flores, Luis Fonsi, Elena Furiase, Conchi Heredia, Jeanette, Judeline, La Tremendita, Carmen Linares, Juanma Montoya, Niña Pastori, Antonio Rey, Miguel Ríos, Rozalén, María Terremoto, Ángeles Toledano, Ana Torroja, Yami Safdie, Pastora Soler y Juliana Velásquez se incorporan al elenco del evento.

Estos nombres se suman a los ya confirmados previamente, entre los que destacan Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, David Bisbal, Camilo, Manuel Carrasco, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Lagartija Nick, Ara Malikian, Vanesa Martín, India Martínez, Kiki Morente y Lucía Ruibal.

La producción ejecutiva del evento está a cargo de Macarena Moreno y del equipo de La Academia Latina de la Grabación, liderado por Ayleen Figueras. La producción musical estará en manos de Carlos Narea, con dirección musical de Pablo Cebrián. Presentado por la Junta de Andalucía y con el patrocinio de la marca de jamón ibérico Enrique Tomás, el espectáculo destinará los fondos recaudados a iniciativas de desarrollo musical en la región.

Tras el éxito de los eventos 'Latin Grammy Celebra: Paco de Lucía', en Cádiz, y 'Latin Grammy Session', en Málaga, celebrados el pasado año, la Academia Latina de la Grabación y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía continúan con la promoción de la música en Andalucía.