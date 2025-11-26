Luis García será el candidato de Jaén Merece Más al Parlamento andaluz

Luis García - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de Jaén Merece Más (JM+) ha acordado por unanimidad proponer a Luis García Millán como cabeza de candidatura a las elecciones al Parlamento andaluz. Actualmente, García, ingeniero de telecomunicación, es concejal y portavoz del grupo municipal Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de Jaén.

Jaén Merece Más ha indicado en un comunicado que la candidatura que encabeza García plantea como eje central de trabajo la defensa de mejores oportunidades para las familias y la generación de condiciones que permitan desarrollar un proyecto de vida sin tener que abandonar la provincia de Jaén.

Según un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Jaén ha perdido en los últimos diez años (2014-2024) más de 40.000 personas, una caída de población del 6,1 por ciento, pasando de 659.033 a 618.678. "No podemos seguir impasibles viendo como nuestros mayores conocen a sus nietos a través de la pantalla de un teléfono porque sus hijos emigraron buscando oportunidades laborales", ha apuntado García.

Como primer acto público, Jaén Merece Más ha convocado un encuentro abierto con la ciudadanía este jueves, 27 de noviembre, a las 18,00 horas en el Hotel Xauen, en Jaén capital. En esta cita, Luis García expondrá las principales líneas de trabajo de la candidatura y escuchará las propuestas y preocupaciones de las personas asistentes.

"Quiero poner mi experiencia al servicio de Jaén. Ahora tenemos la posibilidad real de que esta provincia logre entrar en el Parlamento con una representación propia, al margen de siglas y colores políticos, es un escenario que incluso el presidente de la Junta contempla", ha dicho García.

Ha añadido que de obtener representación, Jaén Merece Más "actuaría como una auténtica palanca, no como una bisagra, para poner fin al histórico desprecio institucional hacia Jaén y garantizar, por fin, las inversiones que la provincia lleva décadas reclamando con justicia".

Luis García Millán ha explicado que desde su formación se apuesta por una campaña "verdaderamente participativa, en la que la ciudadanía aporte sus ideas". "Nuestro proyecto es, ante todo, un proyecto pensado para Jaén, por Jaén y exclusivamente al servicio de su gente. Una candidatura que nace con la vocación de escuchar, de luchar y de trabajar desde el diálogo con todos los sectores de la sociedad", ha concluido García.