Planas interviene, junto a López (2ª dcha.) en Priego de Córdoba. - PSOE

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, ha reivindicado este jueves en Priego de Córdoba el trabajo desarrollado por el Gobierno de España "en apoyo del sector agrario, especialmente al olivar tradicional", y ha defendido la continuidad de las políticas impulsadas desde 2018 "para favorecer el crecimiento económico, el empleo y los derechos sociales".

Durante un acto de campaña junto a la candidata del PSOE de Córdoba al Senado en la candidatura 'Senado de Progreso', Ana López, el ministro de Agricultura ha destacado el papel estratégico del sector oleícola en la economía de la Subbética y de toda la provincia de Córdoba, subrayando las medidas adoptadas por el Ejecutivo central para mejorar su competitividad y proteger la rentabilidad de los agricultores.

Planas ha resaltado el "respaldo al olivar" a través de la norma de calidad y comercialización, la Política Agraria Común (PAC) y el programa específico para el olivar tradicional, además de "la apertura de nuevos mercados internacionales para los productos agroalimentarios españoles".

En este sentido, ha señalado que "las exportaciones agroalimentarias de España han alcanzado una cifra récord superior a los 78.000 millones de euros, con presencia comercial en más de 180 países". Un resultado que, según ha destacado, "es fruto del trabajo de agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias".

Planas también ha defendido la decisión del Gobierno de "establecer el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción prevista de aceite de oliva de la campaña, hasta un máximo de 188.000 toneladas, como mecanismo para evitar una caída brusca de los precios ante las previsiones de una importante cosecha en la campaña 2026-2027".

A su juicio, "era importante evitar una caída brutal de los precios que hubiera perjudicado al conjunto del sector", a la vez que ha defendido la necesidad de "garantizar una remuneración justa para los olivareros" y, al mismo tiempo, "mantener unos precios razonables para los consumidores".

También ha recordado las medidas de apoyo aprobadas por el Gobierno "para hacer frente al incremento de los costes de producción y las dificultades derivadas de los fenómenos meteorológicos y la situación internacional". Entre ellas, ha citado "la reducción horizontal del 15% en el IRPF para los agricultores acogidos al régimen de módulos, la bonificación del 35% del gasóleo agrícola y la del 10% de los fertilizantes".

El ministro ha incidido en que estas actuaciones, "junto con la PAC y los seguros agrarios, forman parte del compromiso" del Ejecutivo central "con la agricultura, la ganadería y el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural".

En cuanto a las elecciones del 29 de noviembre, Planas ha señalado que están en liza dos modelos de país y ha defendido la continuidad de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018, y ha destacado los "avances económicos y sociales" de este periodo, a la vez que ha recordado medidas como "la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y la mejora de las condiciones de los empleados públicos".

También ha señalado que "España ha incrementado su capacidad de crecimiento y de creación de empleo, así como su atractivo para las personas que llegan al país para trabajar y desarrollar sus proyectos de vida".

Planas ha defendido que los próximos años deben servir para "seguir avanzando en cuestiones como el acceso a la vivienda, el incremento de la riqueza y el empleo y la consolidación de los derechos sociales", pues "nuestro tema no es lo que hemos hecho, nuestro tema es lo que nos queda por hacer", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que el objetivo del PSOE es conseguir una mayoría de 176 escaños que permita continuar desarrollando su proyecto político.

El ministro ha concluido con un llamamiento a la participación en las elecciones generales y ha defendido la importancia de que los ciudadanos acudan a las urnas para decidir el rumbo político del país, pues "nos jugamos mucho este domingo 29 de noviembre", ha manifestado Planas, quien ha insistido en la necesidad de seguir "trabajando por el futuro de España, Andalucía y la provincia de Córdoba".

INVERSIONES EN CÓRDOBA

Por su parte, la candidata socialista al Senado Ana López ha destacado las inversiones realizadas por el Gobierno de España en la provincia de Córdoba durante los últimos años y ha puesto como ejemplo el municipio de Priego, donde, según ha indicado, "han llegado más de 40 millones de euros al Ayuntamiento procedentes de distintos ministerios".

López ha defendido que estas inversiones "han contribuido al desarrollo de la provincia" y ha reivindicado "los avances registrados durante los últimos ocho años en materia de derechos sociales, laborales, económicos y libertades".

La candidata ha centrado también parte de su intervención en la defensa de los derechos de las mujeres, advirtiendo que éstos "podrían verse comprometidos ante un eventual Gobierno de PP y Vox" y, por eso, según ha subrayado, "es importantísimo ir a votar, que tengamos una alta participación y que tengamos un Gobierno progresista a partir del día 30 de noviembre". En este sentido, ha hecho un llamamiento específico a las mujeres, para que participen en las elecciones del domingo.