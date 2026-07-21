Luz verde para que Epassa construya y gestione en Jaén el nuevo parking de La Alameda con 461 nuevas plazas

Simulación del futuro parking de La Alameda - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la encomienda a la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios (Epassa) de la obra y posterior gestión directa del que será el nuevo aparcamiento de La Alameda. La obra se licitará en septiembre y la previsión es que esté listo a comienzos de 2027, según ha informado el concejal de Economía y Hacienda y presidente de la empresa pública, Francisco Lechuga.

Lechuga ha indicado que la próxima semana el consejo de administración de Epassa validará el acuerdo plenario, mientras que ya está listo el crédito para la finalización de este aparcamiento que dotará de 461 plazas en rotación y alquiler en esta zona de la ciudad con dificultades de estacionamiento.

Se trata de una inversión de 3,3 millones y el plazo de ejecución será de cuatro meses. Asimismo, el edil ha incidido en que los accesos al aparcamiento no afectarán ni al parque ni al centro educativo y se informará a los residentes de la zona para que puedan optar a estas plazas con precios públicos.

El proyecto que ya está prácticamente terminado, incluye zonas verdes y aparcamientos tanto en superficie como a cubierto en dos plantas bajo el centro de salud de La Alameda, en los antiguos terrenos del hípico.

El objetivo inicial era que la cesión del espacio para el centro de salud Alameda conllevara la aceptación de la finalización por parte de la Junta de Andalucía de este aparcamiento, y que se permitiera además su uso para vehículos sanitarios.

Como no fue así, el Ayuntamiento asume ahora su finalización consciente del valor que tiene para la ciudad disponer de este recurso en una zona tensionada por su elevada demanda de aparcamiento. De hecho Epassa buzoneará a los residentes de la zona para testar sus necesidades de estacionamiento.

La decisión aprobada en pleno permite continuar con la planificación de dotación de aparcamientos del equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más), con el compromiso de 1.000 plazas más en este mandato. El de La Alameda supone el primer gran aparcamiento que se construye en la ciudad en 15 años y pone fin a una situación de "abandono y vandalización" de esta zona.

Estas 461 plaza se sumarán a las del depósito de la grúa, que está en marcha su obra con 134 plazas y las 72 en Santa Isabel --antiguo colegio Muñoz Garnica-- y La Glorieta --calle Doctor Azpitarte-- cuyas obras comienzan este mes. También se dispondrá de 53 plazas más para residentes en el aparcamiento de Los Goya, que se liberan al trasladarse al ferial el depósito de la grúa municipal.