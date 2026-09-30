Macaco llega a Andalucía anunciando 'Arrecife de Coral', una nueva "metáfora sonora" desde África hasta Ucrania

Archivo - El músico Macaco posa tras una entrevista a Europa Press. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista barcelonés Daniel Carbonell, conocido artísticamente como Macaco, llegará con su gira a Sevilla este jueves, a Málaga este sábado, 3 de octubre, y a Zahara de la Sierra (Cádiz) el 10 de octubre, donde presentará su último disco, 'Futuro Ancestral'. Además, ha anunciado un nuevo álbum, 'Arrecife de Coral', acompañado de un documental y un cuento que narrarán esta "metáfora sonora", grabado desde África hasta Ucrania, pasando por Sudamérica.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha destacado que su relación "muy fuerte" con Andalucía comenzó al inicio de su trayectoria musical. Según ha explicado, su música, basada en sonidos de raíz como la rumba flamenca y la cumbia, y con influencias de ambos lados del Atlántico, conecta especialmente con el público andaluz. "Me encanta tocar en el sur y me siento súper de ahí", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que Andalucía ha influido "en todo" en su carrera, en parte por sus raíces familiares: "Tengo sangre de todos lados". En este sentido, ha recordado sus colaboraciones con artistas andaluces y ha destacado especialmente a dos amigos del ámbito musical, El Kanka y El Canijo de Jerez. En este contexto, ha mencionado a Diego del Morao, con quien llegó a iniciar una colaboración que finalmente no se materializó y que le gustaría retomar: "Puede ser que llegue".

EL ARTISTA SE DECLARA "FAN DE LA BULERÍA"

También se ha declarado "fan de la bulería" y, en general, del flamenco y la fusión, así como del juego con la palabra. Entre sus influencias ha citado a El Kanka, por su capacidad para combinar la ironía y el humor con momentos más profundos, y a Pata Negra, cuya música escuchaba desde pequeño por influencia de su padre.

Asimismo, ha señalado que en Andalucía la forma de entender la música y la cultura es diferente, aunque ha matizado que "hay muchas andalucías: Granada, Sevilla, Málaga, Cádiz son muy diferentes", pero todas comparten "mucha musicalidad y ritmo". En este sentido, ha recordado un concierto de Paco de Lucía al que asistió en Jerez, donde también estaban los Carmona: "Veías el compás del público, todos al unísono, y no sabías si el espectáculo era Paco o la gente que estaba fuera".

Respecto a sus conciertos en Andalucía, ha explicado que adapta el repertorio al contexto. En los grandes festivales apuesta por un repertorio "mucho más 'up'", con una formación amplia y un importante despliegue técnico, mientras que en salas, como en sus próximos conciertos "acústicos-galácticos" en Sevilla y Málaga, transforma las canciones y apuesta por un formato más orgánico y experimental.

LA INSPIRACIÓN DEL CARNAVAL PARA "JUGAR CON LA IRONÍA Y LA CRÍTICA SOCIAL"

En este sentido, ha destacado que le atraen especialmente distintos aspectos de la realidad andaluza, entre ellos la conciencia social. Como ejemplo, ha citado a los artistas del Carnaval de Cádiz, de quienes ha resaltado su capacidad para "combinar la ironía con la crítica social y la conciencia medioambiental". Una sensibilidad que, según ha explicado, también está presente en su propia música, con canciones de contenido social como 'Blue Diminuto Planeta Azul', 'Moving' o 'Mamatierra'.

Así, ha explicado que su último disco, 'Futuro Ancestral', que presentará en estos conciertos, juega mucho con la ironía y que en él "he aprendido mucho también de Andalucía". Sobre el álbum, ha señalado que busca "mirar hacia adelante recuperando cosas que hemos ido dejando atrás", aunque sin idealizar el pasado. "Saber mirar qué cosas se dejan atrás y qué cosas quieres recuperar para poder ir adelante, teniendo ese retrovisor y ser consciente del pasado para tener un presente que lleve a un futuro mucho mejor para todos", ha explicado.

En este contexto, ha reflexionado sobre el carácter cíclico de la historia y ha advertido de que determinadas tendencias pueden repetirse como las ideologías totalitarias. También se ha referido al impacto de la inteligencia artificial en la música y ha defendido el valor de lo orgánico y de la creación humana. A su juicio, frente a una producción cada vez más automatizada, recupera valor "un tío con una guitarra tocando algo", algo que, considera, "no lo va a poder sustituir una máquina".

MACACO: "CREO MÁS EN LAS EVOLUCIONES Y EN LOS COLECTIVOS PEQUEÑOS"

En estos conciertos, sus canciones más antiguas dialogan con las más recientes. Por ello, ha destacado temas como 'Moving' o 'La mano levanta', que mantienen su vigencia ante cuestiones como el negacionismo y el cambio climático. En este sentido, ha reivindicado los pequeños cambios y las acciones colectivas frente a las grandes revoluciones: "Creo más en las evoluciones y en los colectivos pequeños", aunque también ha señalado que muchos cambios deben impulsarse desde las instituciones, condicionadas en ocasiones por intereses económicos.

Además, ha explicado que reescribe musicalmente estas canciones en cada concierto y que también se transforman con el paso del tiempo, al dejar una huella en el imaginario colectivo. "Hay muchos hits de la gente que han aparecido en la trayectoria de Macaco por caminos que nadie se esperaba", ha señalado. En este sentido, ha contado que recibe tatuajes de seguidores de distintos países, con frases de sus canciones, y que al verlas "las entiendo diferentes a través de los ojos de otras personas".

Con respecto a sus ideas, ha señalado que es una persona "permeable" y que trata de "no quedarse con una sola verdad". En este sentido, ha citado a Bob Dylan para explicar que "nadie puede tener la razón todo el rato". "Ser coherente al 100% es imposible, pero sí tener un poco de amplitud para que quepan dentro de mí otras ideas y otros conceptos", ha afirmado.

Al hilo de lo anterior, ha defendido que, aunque los artistas suelen abordar temas similares, lo que cambia es la forma de expresarlos. Así, ha señalado que mantiene intacta su forma de entender determinados conceptos y su compromiso reivindicativo, como ha demostrado al pronunciarse sobre el caso de Mari Carmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en el Retiro de Madrid, o sobre la situación en Palestina.

En cuanto a su forma de componer, ha explicado que trabaja principalmente junto a Tirta, guitarrista de su banda y "como un hermano" para él. Ambos crean y producen la música, mientras que el artista se encarga de las letras, en una dinámica que considera enriquecedora por las aportaciones de su compañero.

Asimismo, ha señalado que no sigue un método concreto, porque las canciones pueden surgir de "un artículo de un periódico, una experiencia personal, un libro, una película o simplemente de una sensación o una melodía". Tras una extensa trayectoria, ha asegurado que todavía le quedan "causas y sonidos" por explorar, ya que "todo puede ser inspirador para componer".

UN NUEVO PROYECTO GRABADO DESDE ÁFRICA HASTA SUDAMÉRICA

El artista ha revelado que, además de su gira, está trabajando en un nuevo disco, 'Arrecife de Coral', en el que participan coros de niños y adultos de distintos lugares del mundo. Además, ha explicado que ha grabado con niños con discapacidad visual, en África y Colombia, y tiene previsto viajar a Ucrania para continuar con este proyecto, que concibe como una "metáfora sonora del colectivo".

El álbum estará acompañado de un cuento, también titulado 'Arrecife de Coral', que contará con las ilustraciones de Pilarín Bayés, y de un documental sobre el proceso de creación. "Estoy súper feliz con el disco que va a salir. Hay mucho grabado, pero queda mucho por hacer", ha señalado.

Además, ha presentado un nuevo proyecto musical, Dubtaisers, formado por tres cantantes que interpretan en tres idiomas. La propuesta, que combina sonidos psicodélicos, electrónicos y orgánicos, cuenta con un cantante brasileño, otro sueco que canta en inglés y el propio artista. Tras publicar ya dos canciones, ha avanzado que el disco verá la luz "en unos meses".