'Macbeth', una historia de ambición y poder, la apuesta por la producción operística del IMAE esta temporada

Presentación de la ópera 'Macbeth'. - IMAE/RAFA ALCAIDE

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ópera 'Macbeth' llega al Gran Teatro de Córdoba los próximos días 13 y 15 de marzo con un elenco capitaneado por Carmen Guerra, como directora de reposición escénica, y Salvador Vázquez, director musical y director de la Orquesta de Córdoba.

Según ha informado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, la presidenta del organismo, Isabel Albás, ha señalado que esta ópera se ha realizado en memoria de José Luis Castro, director de escena y responsable de la puesta en escena, fallecido el pasado año.

Esta coproducción del IMAE Gran Teatro de Córdoba y el Teatro Villamarta --Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundación Pública Local (Fundarte)-- se encuentra cerca de colgar el cartel de 'localidades agotadas' en ambos pases.

El elenco para esta representación está conformado por Javier Franco (Macbeth), Carmen Solís (Lady Macbeth), Alejandro López (Banquo), Santiago Vidal (Macduff), Rafael Díaz (Malcolm), Lucía Tavira (Dama de Lady Macbeth) y Gregorio García (Médico/Siervo de Macbeth).

La presidenta del IMAE ha destacado el trabajo de este equipo de profesionales y artistas, así como ha señalado que "es un orgullo que, desde el IMAE, se pueda ofrecer a la ciudad una programación lírica de una calidad incalculable y saber que el público desea asistir y disfrutar de estos títulos".

Asimismo, en la presentación han estado Carmen Guerra, como directora de reposición escénica; Salvador Vázquez, director musical y director de la Orquesta de Córdoba; Alejandro Muñoz, director del Coro de Ópera de Córdoba; Jesús Ruiz, encargado del diseño de Escenografía y Vestuario; David Bernués, encargado del diseño de Iluminación y Videoescena; el barítono Javier Franco, quien interpreta a Macbeth, y la soprano Carmen Solís, quien da vida a Lady Macbeth.

Carmen Guerra ha agradecido al equipo del IMAE, así como a los profesionales que la acompañan en esta coproducción. Asimismo, ha recordado el trabajo de José Luis Castro, afirmando que "continuar su trabajo supone una gran responsabilidad y una forma de rendir homenaje a su mirada teatral. Desde el 2009 fue revisando y perfeccionando la producción a lo largo de los años, en enero de 2025 terminó de revisar la puesta en escena con una ambición visual depurada".

Por su parte, Salvador Vázquez ha introducido la historia explicando que "esta es la primera ópera de Verdi que no trata sobre amor, sino que trata de brujas, fantasmas, apariciones y habla también de temas actuales. Hace un canto de lamento hacia la pérdida o el no reconocimiento de la patria".

"'Macbeth' es un tótem colosal para cualquier amante del teatro, es un drama formidable, que habla de cómo la ambición acaba destruyendo, es una huida hacia la aniquilación. Eso nos lleva al sentimiento profundamente nihilista, con una fuerza aplastadora. En ese nihilismo, José Luis quería la máxima depuración. Todo el espacio fue muy trabajado en cuatro elementos: unas paredes altas y negras que cambian continuamente, los restos de la batalla, la foresta y las apariciones, todos ellos en continuo movimiento", ha matizado el encargado del diseño de Escenografía y Vestuario, Jesús Ruiz.

En esta producción, la parte audiovisual resulta fundamental, y David Bernués, encargado del diseño de Iluminación y Videoescena, ha destacado que es "un espectáculo contundente y duro, por lo que necesitamos todo el rato de estos territorios lúgubres. Todo esto hay que trasladarlo a la luz, de forma austera, sin artificios, ni grandes efectos".

Por su parte, el director del coro de la orquesta de Córdoba, Alejandro Muñoz, ha incidido en la complejidad de esta obra y ha asegurado que "el coro tiene un papel discursivo y estructural, ayuda a articular todo lo que va sucediendo. La dificultad musical y escénica es muy alta".

Por otro lado, el barítono Javier Franco ha expresado el honor de debutar en el rol de Macbeth y ha señalado que su personaje aparece como "alguien noble que acaba de ganar una batalla, pero al final acaba siendo manipulado por las brujas y por su mujer. Acaba saliendo esa ambición que le consume hasta un estado nihilista absoluto, sentenciando 'la vida qué importa' finalmente".

Por último, la soprano Carmen Solís, que da vida a Lady Macbeth y también debuta en este rol y en Córdoba, ha afirmado que se ha "encontrado con este personaje que es un punto y aparte en mi carrera a nivel escénico y vocal. Lady Macbeth encarna el espíritu de la antiheroína verdiana, que tiene grandes saltos en las partituras. De un modo contundente y salvaje, encarna esa disparidad de vocalidades".

Las últimas entradas para disfrutar de 'Macbeth' están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.