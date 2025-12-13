Macrojuicio en enero a 17 miembros de una organización dedicada al tráfico de marihuana en Granada

Archivo - Edificio de la Fiscalía. Archivo. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada celebrará en enero de 2026 el juicio contra 17 presuntos miembros de una organización dedicada a la venta y distribución de marihuana a diversos lugares de Europa y a compradores de nacionalidad francesa que tenía su base en la localidad Dúrcal.

Entre los investigados está el supuesto cabecilla de la banda, que se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de prisión y multas de seis millones de euros. También se sentará en el banquillo de los acusados su esposa, que se enfrenta a seis años de prisión, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

La mayoría de los integrantes de la banda son de nacionalidad española y todos ejercían distintos papeles. Unos contactaban con los proveedores y compradores de la droga, otros se dedicaban a labores logísticas y de aprovisionamiento, otros de vigilancia y transporte.

La Guardia Civil desplegó una amplia operación contra la banda el 10 de octubre de 2017 realizando varios registros, entre ellos el de un cortijo en el término municipal de Dúrcal donde se hallaron casi 50 kilos de marihuana y más de 54.000 euros.

De hecho, cuando se produjo el registro los agentes sorprendieron al presunto líder de la banda cuando realizaba una operación de venta de marihuana a otros de los investigados. También se registraron domicilios en los que se hallaron más de 70.000 euros en marihuana.

Anteriormente los agentes habían practicado en la A-92 otras aprenhesiones de droga con la que traficaba la organización. Mantiene la Fiscalía que con las ganancias obtenidas de esta actividad el matrimonio, "jefes de la organización", obtuvieron ingentes beneficios e intentaron blanquear el dinero a través de diversas operaciones, como la adquisición de diversas fincas y explotaciones agrícolas.

El fiscal acusa a los investigados de delitos de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales y solicita penas de entre 18 y tres años y medio de de prisión en su mayor parte, además de multas millonarias.

Además pide que, en caso de ser condenados, se decomisen cinco fincas compradas presuntamente con dinero negro, así como una explotación agrícola y ganadera en Órgiva, una cabaña equina en Dúrcal y varios vehículos.

El juicio está previsto que se celebre del 19 de enero al 2 de febrero en la Audiencia Provincial de Granada.