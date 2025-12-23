Macrosad presenta un programa de formación e inserción laboral para el Real Jaén CF Femenino

Visita de la delegación del Real Jaén CF Femenino a la sede central de Macrosad. - MACROSAD

MENGÍBAR (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Macrosad, grupo especializado en servicios sociales, educativos y sanitarios, ha presentado el programa de formación e inserción laboral 'Tu futuro también se entrena' para el Real Jaén CF Femenino.

Lo ha dado a conocer en el marco de la visita que una delegación del club, con jugadoras de todas las categorías, cuerpo técnico y directivos, ha realizado a la sede central Macrosad Big Bang, ubicada en el Parque Científico Tecnológico Geolit, en Mengíbar.

La directora general de Macrosad, Alicia Carrillo, ha expuesto los principios y cultura organizacional que articulan la identidad del grupo y ha señalado cómo esta iniciativa de apoyo al deporte femenino encarna y proyecta algunos de sus valores fundamentales, como la sostenibilidad, igualdad, la transparencia y la honestidad, según ha informado este martes en una nota la empresa.

Además, ha hablado a las jugadoras sobre el modelo de negocio de Macrosad, que "tiene en el talento femenino su principal ventaja competitiva con cifras que lo avalan": el 95 por ciento de la plantilla y el 89 por ciento de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres.

"Creemos en el talento femenino que inspira, impulsa y transforma. Por eso nuestro compromiso va más allá de la financiación; lideramos, con convicción, la responsabilidad de construir un legado que trascienda generaciones, trabajando para que el impacto de esta alianza no se mida solo en títulos, sino en el número de niñas que dentro de unos años darán sus primeros pasos en un deporte con más oportunidades, gracias al camino que ellas están trazando hoy", ha destacado Carrillo.

En la misma línea, el director general del Real Jaén CF, Fran Anera, ha manifestado su satisfacción por el apoyo de Macrosad al proyecto y ha valorado también la "labor muy importante" que realiza en la provincia. "En materia de formación, por ejemplo, están contribuyendo a que nuestras chicas estén más capacitadas para optar a más puestos de trabajo", ha añadido.

Por su parte, el director pedagógico de Sassan Formación, Manuel Esteban Bernabé, ha esbozado la metodología y los ejes centrales del itinerario laboral 'Tu futuro también se entrena', en el que se está trabajando. El objetivo es que las jugadoras no tengan que elegir entre su sueño y su futuro, poniendo a su disposición herramientas para que el deporte y una profesión formen parte de un mismo proyecto de vida.