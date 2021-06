Una madre de Sabiote (Jaén) lamenta que su hijo autista haya hecho la comunión "aislado" para "no molestar"

SABIOTE (JAÉN), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una madre de Sabiote (Jaén) ha lamentado que su hijo, de diez años, autista e hiperactivo, haya tenido que hacer la comunión "aislado" del resto de sus compañeros para, según el párroco del municipio, "no molestar".

Así lo ha indicado IU de Sabiote en un comunicado en el que se ha hecho eco de las declaraciones que esta madre ha publicado a través de las redes sociales y se han extendido en este pequeño municipio jiennense de cerca de 3.900 habitantes.

La madre, de nombre Lucía, señala en su publicación que se ha decidido a hacerlo público porque quiere dejar claro que "aquello que se va diciendo de que Rubén ha hecho la comunión en El Santo, aislado del resto de sus compañeros, porque los padres lo hemos decidido así, es mentira".

Señala que por la enfermedad de su hijo, en el momento de tomar la comunión era necesario que fuese acompañado por un familiar en el altar y así se lo trasladaron al cura. Según Lucía, el párroco les negó la posibilidad de que pudiera ser acompañado, ya que "no podía hacer excepciones" y les comunicó que si el niño no era capaz de estar solo en el altar, sin la compañía de un adulto, había que buscar una alternativa "más prudente", es decir, que hiciera la comunión solo y así "no molesta".

"No hay nadie más interesado en que Rubén esté con el resto de sus compañeros que nosotros, y tampoco tenía nadie más ilusión en que compartiese ese día con los demás niños de la clase que sus padres, por lo que si alguien os vuelve a decir que mi hijo hizo la comunión solo porque nosotros quisimos, sabed que eso no se corresponde con la verdad", ha señalado la madre en su perfil de Facebook.

La madre ha incidido en que con sus palabras no pretende meterse "en las normas que tenga o deje de tener ni la Iglesia, ni un cura en concreto", sino que lo único que pretende es que "se sepa la verdad" y nadie "tenga que ver cómo su hijo se vea aislado del resto de sus amigos porque no pueda seguir los protocolos adecuados".

El coordinador local de Izquierda Unida y concejal en el Ayuntamiento de Sabiote, José Carlos Cano, ha expresado en un comunicado "el apoyo y solidaridad" de la organización que representa hacia la familia de este niño que "fue discriminado por el párroco" al negarle que tomara la comunión junto con el resto compañeros y obligar a sus familiares a que la hiciera en solitario.

Para José Carlos Cano, la actitud del párroco es "injustificable" y "denota una ausencia total de empatía y de humanidad ante un niño que, por sus circunstancias, tiene mucho más difícil que el resto de niños y niñas su plena integración social".

En esta línea, ha indicado que la actitud del párroco de Sabiote es "deleznable y se desmarca de los preceptos constitucionales", que garantizan que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Desde IU en Sabiote se pide al Obispado de Jaén que "tome cartas en el asunto y condene la actitud del párroco sabioteño", para que este tipo de situaciones "no tengan lugar en el seno de una institución que debe dar ejemplo de respeto para con todas las personas y de no discriminación".