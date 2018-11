Madueño ve "razonable" la concentración sobre la presa de Siles en Jaén porque "no se ha avanzando" lo que se podía

Publicado 14/11/2018 18:26:41 CET

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha considerado "razonable" la concentración para pedir la puesta en servicio de la presa de Siles, ya que "no se ha avanzado" lo que se podía para ello. En todo caso, ha destacado que "ahora sí que se está trabajando" en colaboración con la Junta.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre la citada protesta organizada por Asaja-Jaén y la Asociación de Regantes de la presa de Siles ante la Subdelegación para pedir con urgencia que se ejecuten las obras de las conducciones y pueda funcionar esta infraestructura hidráulica, inaugurada hace ya tres años.

"Me parece razonable. La plataforma quiere poner en valor el tiempo que ha pasado y que, efectivamente, no se ha hecho nada, no se ha avanzado lo que se pudiera haber avanzando", ha afirmado. Ha añadido que "tiene que haber una colaboración desde la Consejería de Agricultura de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)" y "ahora mismo sí" que "están trabajando".

En este sentido, se ha referido a actuaciones en "distintos ámbitos", como "la posible declaración o no de interés general" de esas canalizaciones, "la delimitación de las zonas regables, que no está", y "la reevaluación de los recursos necesarios" para poder realizar ese regadío e incluirla "en la modificación del Plan Hidrológico de Cuenca".

Cuestionada por los plazos que podría suponer todo ello para ver en funcionamiento la presa, ha señalado que hay "contacto entre la Confederación y el consejero", pero desconoce "los detalles de esa comunicación".

"Lo que indudablemente está claro, es que las cosas hay que empezarlas por el principio. Es decir, lo primero delimitar la zona regable, la amplitud y el volumen de recursos que es necesario", ha manifestado.

La subdelegada ha añadido que dentro de la evaluación de impacto ambiental de esta infraestructura está establecido los municipios que se pueden beneficiar del regadío, pero, "sobre eso, luego después hay que delimitar cuál es la zona reglable".

"Con la zona regable ya viene la cota y, lo que es más importante, el volumen de recursos que es necesario para valorar si el que está ahora mismo previsto en el plan hidrológico de cuenca es suficiente o hay que ampliarlo", ha dicho Madueño, quien ha considerado que habrá que aumentar esa dotación.