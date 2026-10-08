Maeztu advierte que se "está jugando políticamente" con la situación de los menores en Ceuta: "Los niños son sagrados"

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, informa a los medios sobre el contenido del Informe Anual de Infancia y Adolescencia en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido que "se está jugando políticamente" con la situación de los menores migrantes no acompañados en Ceuta. Asimismo, ha defendido la ley de extranjería y el convenio de colaboración entre Andalucía y la ciudad autónoma frente a "los discursos de odio" y el "manoseo político" ante un eventual reparto.

"Me río cuando algún partido dice que no acepta el retorno. Aquí están previstos los acuerdos, el reparto justo y equitativo, humanizar las relaciones. El tema está resuelto, los niños son sagrados", ha afirmado este jueves en una rueda de prensa tras la presentación del Informe Anual de Infancia y Adolescencia 2025.

En este sentido, Maeztu ha recordado la "obligatoriedad" de acoger a los menores migrantes si el Gobierno central "declara la situación de emergencia". Asimismo, ha indicado que es Ceuta la encargada de "preparar y garantizar" el traslado de los menores a la Península.

El Defensor ha señalado que Andalucía tiene 3.009 plazas asignadas para acoger a menores migrantes, de las 17.000 plazas distribuidas en todo el país. Maeztu ha recordado que en 2018 acogió a 5.000 menores tras entrar en Tarifa (Cádiz) y "no recibió dinero" por parte del Estado.

"El interés superior del menor y la protección del menor no tiene que ver con los mayores, es que el asilo es otra cosa", ha subrayado en su defensa de la situación de los menores migrantes.

En esta línea, Maeztu ha lamentado la "asociación de la delincuencia con la migración" por parte de algunos grupos sociales y ha puesto en los discursos de odio por parte de la extrema derecha.

"Ahora todo el mundo está creyendo en todo esto, pero cuando se va a los papeles y se informa bien, pensamos de otra manera", ha señalado a la par que ha abogado por investigar para conocer "alguna explicación" sobre el auge de la ultraderecha que "no creen en nada".