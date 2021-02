El Defensor del Pueblo pide cooperación entre administraciones para superar la Covid-19

Sobre atención en residencias señala que "pasan los meses y no veo que se esté haciendo algo para cambiar este modelo de atención injusto"

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado este jueves a las administraciones "más coordinación y una alianza desde la responsabilidad" que permita superar las consecuencias que está dejando la pandemia por Covid-19, ante lo que ha sostenido que "no es el momento para los reproches".

Así lo ha señalado el Defensor en la presentación del Informe especial 'Derechos de la ciudadanía durante la Covid-19. Primera ola de pandemia' en comparecencia en la comisión de Salud y Familias, que no se ha podido celebrar en su totalidad debido a la asuencia por encontrarse indispuesto del titular de Salud, Jesús Aguirre, quien ha pedido comparecer elemáticamente, pero los letrados no avalan que se hagan comparecencias telemáticas en comisión.

Dicho informe está basado en las quejas y consultas que ha presentado la ciudadanía en la primera ola de la pandemia, con más de 5.000 expedientes solo relacionados con la Covid gestionados durante este periodo --1.602 quejas y 3.474 consultas--.

Maeztu ha reseñado cuáles fueron los principales problemas de los andaluces en esta primera fase de la pandemia. Por una parte, ha apuntado que la ciudadanía transmitió "su desprotección o su desamparo" por parte de la Administración, por no conseguir ser atendidas por teléfono, ni recibir respuesta a los correos electrónicos enviados, para añadir que la institución llevó a cabo un coordinación en la información sobre recursos públicos disponibles, una tarea que para el Defensor "deben acometer sin demora las administraciones públicas".

En segundo lugar, Maeztu ha indicado que la institución se preocupó por los colectivos que ya estaban en una situación de vulnerabilidad. "El coronavirus ha supuesto un espejo que nos ha vuelto a mostrar la cara más fea de la desigualdad. Ha ilustrado, con muertos e incidencias por contagios, que la desigualdad, la precariedad, la pobreza, mata", ha afirmado.

En tercer lugar, ha señalado la especial preocupación de la institución por las residencias de mayores, donde se han producido la mitad de las muertes por Covid. "Ahí es donde se ha concentrado el dolor, el miedo, las muertes de personas en soledad, la falta de profesionales preparados, la ausencia de políticas de envejecimiento activo que hagan confortables estos lugares que, a veces, son concebidos como meros aparcamientos de personas mayores. Pasan los meses y no veo que se esté haciendo algo para cambiar esta estructura, este modelo de atención caduco e injusto con las personas que a lo largo de su vida han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad", ha aseverado Maeztu.

El Defensor ha ofrecido su colaboración para "mejorar y cambiar en lo que sea necesario" el modelo de las residencias de mayores en Andalucía, lo que la institución ha comenzado a hacer en reuniones en Andalucía oriental, en concreto, en Almería.

Por otra parte, ha subrayado las quejas ciudadanas en atención primaria que denunciaban "inaccesibilidad e inoperatividad", luego incrementada al tener que hacerse cargo este nivel de la atención por la Covid --diagnóstico, rastreadores, etcétera--. En cuanto a la atención especializada, ha mostrado "su preocupación por hacer visible la importancia de que las listas de espera se vean incrementadas ante las nuevas olas de contagios". También se ha referido a la atención de las urgencias extrahospitalarias, sobre todo en zonas rurales, y "el incremento o agravamiento de episodios de salud mental".

Maeztu también se ha referido a otras "ramificaciones" de la pandemia, en educación, como la brecha digital; la protección social, con el trabajo realizado para complementar el ingreso mínimo vital y la renta mínima; o en vivienda, "contemplado no solo como un lugar donde vivir, sino como un hogar dotado de confortabilidad, espacio, luz y seguridad para ellas y sus hijos".

Para terminar, ha aludido a las tareas a desarrollar, una hoja de ruta de 13 objetivos que alienta la institución "para seguir avanzando en la lucha contra el Covid y dar respuesta a las necesidad más urgentes y perentorias que traslada la ciudadanía".

Se ha referido a un fortalecimiento del sistema público de salud; la creación de un sistema integral de atención a personas mayores; el reforzamiento de los servicios sociales como pilar fundamental del estado del bienestar; la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad.

Maeztu también ha citado la lucha contra la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia; el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, así como las medidas de sostenibilidad contra el cambio climático; el reconocimiento del acceso a los servicios de interés general y la oportunidad de la mediación como forma de resolución de conflictos. Entre estos retos, ha destacado la "urgencia" de adaptar la sociedad a las exigencias de la sociedad de la información, para evitar lo que ha denominado 'nuevos excluidos' por la imposibilidad o incapacidad de acceder a los recursos tecnológicos.

Por último, ha señalado que la experiencia de la Covid le ha servido para comprobar la necesidad de "mejorar y humanizar" los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones pública. "Las personas no sabían a dónde acudir. Nos han repetido: No sé a dónde ir. Nadie me escucha. Todo está cerrado. ¿Y yo y mis niños de qué comemos?", ha expuesto Maeztu.

"Esta tremenda vulnerabilidad que seguimos escuchando a diario tiene que encontrar respuestas. Ahí tenemos que centrar el objetivo y trabajar juntos todos, en alianza. Repito: coordinación, coordinación, y coordinación. Con la implicación de todos. Tenemos que salir todos juntos y no dejar en la cola a los de siempre, y a los nuevos excluidos por la brecha digital. No estamos en el momento de los reproches. Tiempo habrá", ha finalizado Jesús Maeztu, que ha solicitado a los diputados: "Tienen el arma de la política. Acuerden, hablen y ejecuten".

El diputado del PSOE Carmelo Gómez ha apuntado que este informe muestra "un conocimiento real de la situción, que dista mucho de la que hemos intentado trasladar en el Parlamento", pero "no por confrontar, sino por el ánimo de que es necesario que se ponga énfasis en aquello que no se hace bien para que se corrija", al tiempo que ha instado a los cinco grupos parlamentarios a "suscribir" los retos planteados.

Desde Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha mostrado su preocupación por la brecha digital y ha señalado que la digitalización de la enseñanza "tiene que ser una realidad". Ha lamentado el "aumento" de los problemas con la vivienda y su "preocupación" por que la Junta "no tenga los mecanismos necesarios para hacer compatible la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital, cuando solo se trata de un cambio normativo".

Dese Vox, Eugenio Moltó ha señalado que el Defensor "ha puesto en papel todo lo que está en la calle". "Tomamos nota de ellos y estamos para intentar corregir todas estas deficiencias", ha añadido.

Emiliano Pozuelo de Cs ha señalado que en las quejas de la Defensoría "se vislumbran situaciones alarmante que nos obligan a poner encima de la mesa todos los esfuerzos para combatirlas", pero "no quiero caer en el mensaje catastrofista". "Si Andalucía ha demostrado algo en este año es su capacidad de liderar la respuesta a esta situación tan difícil", ha destacado, para añadir que "detrás hay una administración humana".

La popular Beatriz Jurado ha destacado que "trabajan incansablemente para poner soluciones" ante la pandemia, para añadir que "ojalá la implicación de todos fuera verdad y poner por encima de nuestros intereses aquello de quienes de verdad lo necesitan".