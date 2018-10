El magistrado Joaquim Bosch y los creadores de Mongolia debatirán en el CAA sobre los límites del humor en los medios

Publicado 10/09/2018 15:14:11 CET

El magistrado Joaquim Bosch y los creadores de la revista satírica Mongolia, Darío Adanti y Edu Galán, son los protagonistas de una nueva edición del foro de debate Diálogos en el CAA, que en esta ocasión lleva por título 'Los límites del humor en los medios de comunicación'.

Según indica el CAA en un comunicado, se trata de un asunto "recurrente" en el debate público con motivo de las actuaciones judiciales originadas tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana --más conocida como Ley Mordaza-- que, a su vez, modifica el Código Penal. La conferencia tendrá lugar este miércoles a las 10,30 en la sede del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), en Sevilla, y la entrada es libre hasta completar aforo previa inscripción.

Esta Ley fue denunciada desde organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y medios de comunicación internacionales que la consideraban "contraria a la libertad de expresión". El motivo está en la tipificación como delitos, con penas previstas de cárcel y fuertes sanciones económicas, de una serie de conductas que además están descritas de forma imprecisa, como "faltas de respeto y consideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", "actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillaciones a víctimas del terrorismo (...) o sus familiares", introduce también el delito contra la Corona. Y abarca no sólo publicaciones tradicionales --impresas y audiovisuales-- sino también las publicaciones en redes sociales.

Desde entonces, apunta que este nuevo marco legal ha propiciado actuaciones judiciales contra chistes publicados en redes sociales por parte de twitteros anónimos o personajes más conocidos, ha conducido al secuestro de publicaciones satíricas o al procesamiento de cantantes. En el caso de la Revista Mongolia, fue condenada a pagar una alta suma de dinero a un famoso torero protagonista de una de sus portadas. La revista satírica El Jueves también ha sido procesada por un delito de odio.

El CAA señala que la propuesta para dialogar el próximo miércoles abundará en hasta dónde la legislación puede acotar el derecho de expresar ideas u opiniones libremente en una democracia. Para ello, se contará con el magistrado Joaquim Bosch, portavoz territorial de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, experto en derecho contra el honor, entre otras muchas materias, y colaborador habitual de algunos medios de comunicación. Junto a él, debatirán Darío Adanti y Eduardo Galán, dos de los creadores de la revista satírica Mongolia.

Adanti (Buenos Aires, 1971) empieza a publicar en medios argentinos como 'El Porteño', 'Humor' o 'Página/12' en 1990. En 1996 se muda a España y publica en 'El País', 'Público', 'El Jueves' y 'Fotogramas'. Creador de tebeos como 'La ballena tatuada', 'El Calavera', 'Caspa radioactiva', de personajes como 'El Niño Dios' y 'El Hombre Gato'. Es autor, junto a Jordi Costa, de 'Mis problemas con Amenábar' y 'Vida mostrenca' entre otros. Durante 2017 publica 'Disparen al humorista', un cómic sobre los límites del humor.

Por su parte, Eduardo Galán (Oviedo, 1980) colabora en la web literaria 'Zenda' y es licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo. Ha sido crítico de cine en 'Cinemanía' y el diario 'La Nueva España' durante más de diez años. Ha publicado un estudio sobre el cineasta Christopher Guest, 'This is (not) Spinal Tap', incluido en la obra colectiva 'Una risa nueva' (Nausícaä, 2011), también es autor del ensayo 'Morir de pie' (Rema y Vive, 2014), que trata el stand-up norteamericano, y coordina la obra colectiva sobre series 'Todavía voy por la primera temporada' (Ed. Léeme, 2014). En 2016 produjo junto a David Trueba y Francisco Nixon el documental 'Salir de casa'.