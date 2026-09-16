Magos se alza con el Primer Premio Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026

1117642.1.260.149.20260916162302 Entrega de los VII Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social. A 16 de septiembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Labme Innovación Social ha celebrado la séptima edición de los Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social en el Teatro de la Fundación Cajasol (Sevilla). Unos galardones que han distinguido a Magos con el Primer Premio Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026. Además, el fallo del jurado ha premiado en la categoría Educación y Aprendizaje al proyecto iteNlearning; en Inclusión y Empoderamiento, a BioLAB UPS; y en Salud y Bienestar, a Living Lab Telesalud.

En Cultura, Entretenimiento y Turismo, ha sido reconocida la iniciativa Anaga Biofest; en Medioambiente, Agricultura y Energías Limpias, el proyecto Implementación de Tecnologías Limpias para el Tratamiento de Superficies para el Sector de la Galvanotecnia, con Énfasis en la Gestión de Residuos y Eficiencia Hídrica y Ambiental para la Industria en Caldas; y en Ciudades, Smart City y Territorio, Sicma Canarias-Inteligencia climática para territorios insulares.

La jornada ha comenzado con la bienvenida de la periodista Elena Carazo, encargada de conducir esta séptima edición de los premios. A continuación, tuvo lugar la apertura institucional de la gala, en la que intervinieron Sol Barbado, presidenta de Fundación Labme; Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla; Agustín González, director general de Andalucía Global de la Junta de Andalucía; y Ángel Luis Trigo, vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla.

Las intervenciones institucionales han servido para inaugurar oficialmente la gala y poner en valor el papel de la innovación social, la colaboración entre instituciones y el impulso de iniciativas capaces de generar impacto en los territorios, tal como ha informado la Fundación. A continuación, se ha celebrado la mesa redonda 'Innovar para transformar: el emprendimiento social que está cambiando Iberoamérica', moderada por Elena Carazo, con la participación de Ángel Luis Trigo, vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla; Aitor Lizartza, coordinador de la Unidad de Emprendimiento de Mondragón Team Academy; y Francisco Pérez, presidente de la Comisión de Gestión y Desarrollo del Talento de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

La conversación ha abordado el papel del emprendimiento social como motor de transformación y la importancia de la colaboración entre universidades, administraciones públicas y agentes del conocimiento para impulsar soluciones innovadoras ante los grandes retos de la sociedad. Seguidamente, el público ha podido conocer la evolución de Multiplicando Capacidades a través de una conversación con María José Calvo, responsable de Área I+D+i del Centro Albayzín, Centro de Referencia Nacional de Artesanía de la Junta de Andalucía y Premio Magallanes-Elcano en Inclusión y Empoderamiento en la VI edición de los Premios Magallanes-Elcano.

El acto ha continuado con la Ceremonia de Proclamación de los VII Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026, durante la que se han dado a conocer los proyectos galardonados y se ha hecho entrega del Primer Premio Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026, así como de los reconocimientos correspondientes a las seis categorías de la convocatoria.

En las seis categorías de la convocatoria, los proyectos reconocidos han sido Educación y Aprendizaje, iteNlearning; Inclusión y Empoderamiento, BioLAB UPS; Salud y Bienestar, Living Lab Telesalud; Cultura, Entretenimiento y Turismo, Anaga Biofest; Medioambiente, Agricultura y Energías Limpias, Implementación de Tecnologías Limpias para el Tratamiento de Superficies para el Sector de la Galvanotecnia, con Énfasis en la Gestión de Residuos y Eficiencia Hídrica y Ambiental para la Industria en Caldas; y Ciudades, Smart City y Territorio, Sicma Canarias-Inteligencia climática para territorios insulares.

Tras la ceremonia, la jornada ha continuado con un espacio de cóctel y networking, concebido como punto de encuentro entre personas galardonadas, finalistas, instituciones, empresas, universidades y entidades colaboradoras para favorecer el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de alianzas y la generación de nuevas oportunidades de cooperación. Los VII Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social buscan impulsar iniciativas capaces de generar un impacto positivo y contribuir al desarrollo de una Iberoamérica más innovadora, inclusiva y sostenible, desde la colaboración entre instituciones, empresas y organizaciones.