Magtel colabora con The LPSN Company en la mejora de una App para proporcionar mayor seguridad a las mujeres

Un momento de la reunión entre responsables de la División I+D+i de Magtel y las promotoras de la App 'When & Where'. - MAGTEL

CÓRDOBA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Magtel, a través de su División I+D+i, está colaborando con The LPSN Company con el objetivo de mejorar su App 'When & Where', creada para proporcionar una mayor seguridad a las mujeres al volver a casa, razón por la que ha mantenido una reunión con las cinco estudiantes de Bachillerato de 16 años de Móstoles (Madrid) que han impulsado este proyecto, junto a dos mentores.

Según ha informado Magtel, ello ha permitod desarrollar la citada aplicación para móviles 'When & Where' (Cuándo y Dónde), como herramienta de innovación que promueve una mayor seguridad a las mujeres, "cuando sales a correr o andar", según se indica en la información que explica las características de la misma en su descarga.

La App detecta anomalías en el trayecto si alguien se detiene o no llega finalmente a su destino, y avisa al contacto de emergencia previamente seleccionado o a los servicios de emergencia. Cuenta también con un botón del pánico que conecta con el 112, en caso de no haya respuesta de la persona usuaria.

Ahora, además de realizar un diagnóstico previo de 'When & Where', se ha partido de la aplicación Teleasistencia TIC++ de Fundación Magtel, desarrollada por la División I+D+i de Magtel, para estudiar la posibilidad de reutilizar algunas de sus funcionalidades en 'When & Where', según han explicado desde la División I+D+i de la empresa.

Teleasistencia TIC++ de Fundación Magtel es un proyecto orientado a la asistencia de personas mayores y en situación de dependencia, a través de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Junto a ello, durante la reunión mantenida esta semana, se llevaron a cabo distintas recomendaciones para la mejora de la interfaz de usuario y sugerencias de modificaciones de la App, para hacerla más rápida en caso de emergencia, como la inclusión del botón del 112 de forma directa y no tener que volver al menú principal, así como añadir el autocompletado a la hora de buscar una ubicación o la aparición del tutorial cuando la aplicación se inicia por primera vez. Desde el Área de Telecomunicaciones de la División I+D+i respondieron asimismo a distintas consultas que plantearon las jóvenes.

The LPSN Company, formada por las mencionadas cinco estudiantes de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria (IES) Velázquez de Móstoles (Madrid), fue premiada en la II edición de los Premios Fundación Magtel en la categoría de Innovación Social el pasado mes de diciembre.

'When & Where' es una aplicación gratuita que está disponible para dispositivos Android (pronto para iOS). La aplicación tiene dos modos distintos que pueden utilizarse dependiendo de su situación, se pueden guardar las rutas favoritas y volver a hacerlas cuando se desee. También dispone de un botón que pone en contacto directamente con los servicios de emergencia, por si la persona se encuentra en peligro.

Es una aplicación sencilla e intuitiva que se centra en proporcionar seguridad a las mujeres, pero también está pensada para ayudar a niños o personas con Alzheimer, respetando la privacidad de los usuarios, pues ellos tienen en todo momento el control de sus datos. El objetivo es que la App se pueda utilizar de forma gratuita sin depender del uso de datos móviles.

Resalta la juventud de las componentes que impulsan este proyecto, cinco estudiantes de Bachillerato de 16 años que, acompañadas por dos mentores, han desarrollado la App 'When & Where' para proporcionar seguridad a las mujeres. The LPSN Company está formada por Lucía Adrián, Lucía Fernández, Paula Fernández, Sandra Caamaño y Nuria Villoria. Sus mentores son Cristina Márquez y Óscar Amador, estudiantes de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid.