Magtel consigue la adjudicación provisional del nudo de transición justa de Lancha en el Guadiato

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Magtel ha informado de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha resuelto provisionalmente el concurso del nudo de transición justa de Lancha 220 kV a favor del proyecto de Central Hidroeléctrica Reversible Ballesta de 289 MW con un autoconsumo fotovoltaico de 229 MW que desarrolla la entidad, con una inversión que ronda los 500 millones de euros.

Según ha indicado la compañía en una nota, la adjudicación por parte del ITJ de este concurso pone de manifiesto "el compromiso de la compañía, y especialmente de su Fundación con el Valle del Guadiato y el norte de la provincia de Córdoba, necesitada de infraestructuras e inversión que recuperen su impulso". El proyecto, además, ha sido reconocido en los Premios RenMad 2025 como 'Proyecto Innovador del Año'.

Los nudos de transición justa son "aquellos donde la capacidad de acceso a la red eléctrica se adjudica mediante concurso para que sea empleada por nuevas centrales de energías renovables que se conecten. Esa capacidad de acceso se otorga teniendo en cuenta, además de consideraciones técnicas, criterios de beneficio socioeconómico y medioambiental para las zonas afectadas por los cierres", ha detallado Magtel.

Así, el compañía ha señalado que el Miteco valora "la contribución de los proyectos a la Estrategia de Transición Justa y prioriza los proyectos que minimizan la afección ambiental, invirtiendo en actuaciones de economía circular o de mejora de la biodiversidad, los beneficios socioeconómicos para el territorio: el fomento del empleo local y para mujeres; el apoyo a proyectos industriales, agrarios o sociales locales; la formación para residentes de la zona; el desarrollo de autoconsumo; las inversiones en la cadena de valor provincial y la participación de inversores locales".

Este proyecto se incluye en las soluciones innovadoras en almacenamiento que desarrolla Magtel a través de su cartera de proyectos BlueStorage, que promueve la hidráulica reversible como herramienta clave en la transición energética, maximizando la integración de energía renovables no gestionables en el sistema eléctrico, y por tanto, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de España.