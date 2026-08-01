Magtel obtiene 45 millones de ayuda para desarrollar la hidroeléctrica reversible de Grandas de Salime, en Asturias - MAGTEL

CÓRDOBA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza Magtel ha resultado adjudicataria, a través de su sociedad promotora Salime Energía, S.L., de una ayuda de 45 millones de euros para el desarrollo de la Central Hidroeléctrica Reversible (CHR) de Grandas de Salime, ubicada en los municipios asturianos de Grandas de Salime y Pesoz.

La ayuda, según recoge Magtel en su web, consultada por Europa Press, ha sido otorgada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en el marco de la segunda convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible (Boralmac 2), integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada por la Unión Europea (UE) a través de los fondos NextGenerationEU.

La resolución definitiva reconoce al proyecto una ayuda de 45 millones de euros, sobre unos costes subvencionables de 158,83 millones. La actuación contempla una nueva central hidroeléctrica reversible con una potencia de turbinación de 247 MW y una capacidad de almacenamiento de 3.810 MWh.

La convocatoria Boralmac 2, dotada finalmente con 165 millones de euros, tras ampliarse en 75 millones el presupuesto inicial, ante el elevado volumen de solicitudes, ha seleccionado siete proyectos de un total de 16 presentados. En conjunto, las instalaciones adjudicatarias suman 2.071 MW de potencia y 21.091 MWh de capacidad de almacenamiento en todo el territorio nacional.

Magtel ha situado la CHR Grandas de Salime entre los proyectos de bombeo mejor valorados de España, en una convocatoria en la que también han resultado adjudicatarios grandes grupos energéticos, como EDP, Iberdrola, Capital Energy, Villar Mir, Tasga y Aspiravi. El proyecto del grupo cordobés supone un reconocimiento a su calidad técnica, su madurez y su contribución al almacenamiento energético de larga duración.

La CHR Grandas de Salime se encuentra actualmente en una fase avanzada de tramitación administrativa. El proyecto está siendo sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para la obtención de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y avanza paralelamente en la tramitación de la Autorización Administrativa Previa (AAP).

La concesión de esta ayuda permitirá reforzar los trabajos técnicos, ambientales y administrativos necesarios para avanzar hacia su ejecución. Además, constituye un reconocimiento al carácter innovador de la actuación, a su capacidad para facilitar la integración de energías renovables y a su contribución a la flexibilidad y seguridad del sistema eléctrico.

Desde Magtel, se considera que "la ayuda representa un impulso decisivo para la CHR de Grandas de Salime, al reconocer la solidez del proyecto", y consolida su objetivo de "seguir avanzando, en coordinación con las administraciones y el territorio, para convertir este proyecto en una infraestructura clave para el almacenamiento de energía y la transición energética de Asturias y de España".