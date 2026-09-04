Maíllo afea a Moreno su 'no' a la nueva financiación y le pide anteponer Andalucía a la "estrategia estatal" de PP y Vox

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maillo, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo (IU), ha criticado este viernes la negativa del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) al nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda, y ha pedido al presidente de la Junta que anteponga los intereses de la comunidad autónoma a la "estrategia política estatal" de PP y Vox.

Es un mensaje que ha trasladado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en un comunicado al hilo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tiene previsto abordar este viernes el sistema de financiación autonómica que ha diseñado el Ministerio de Hacienda.

Antonio Maíllo ha sostenido que Andalucía "no puede permitirse el lujo de debilitar aún más los recursos públicos y los servicios públicos", así como que la posición de Moreno es "difícil de explicar".

En esa línea, el líder de IU ha criticado que el presidente de la Junta "renuncia a una quita de deuda de casi 19.000 millones de euros, presume de rebajas fiscales que suponen 1.000 millones de euros menos de ingresos para la Junta, y ahora rechaza un sistema de financiación que supondría casi 5.000 millones de euros más para reforzar educación, sanidad y dependencia" en Andalucía.

El portavoz de Por Andalucía ha cuestionado además los argumentos utilizados por el Ejecutivo autonómico para rechazar de entrada la propuesta, y ha señalado que "es como si te bajan la hipoteca, pero tú no quieres porque también se la bajan al vecino que te cae mal".

"Eso no es una razón política", ha aseverado Maíllo, para quien el Gobierno andaluz debe decidir "si está con Andalucía o con las directrices que le marcan" los presidentes nacionales del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, y "dejar de supeditar los intereses de la comunidad autónoma a la estrategia política estatal de PP y Vox".

Desde Por Andalucía consideran que la propuesta de financiación diseñada por el Ministerio de Hacienda "es susceptible de mejora y de negociación", pero rechazan que Moreno "cierre la puerta a una reforma que permitiría incrementar los recursos disponibles para Andalucía".

"Lo que no puede hacer --el presidente de la Junta-- es rechazar más recursos para Andalucía y, encima, decir que eso va en beneficio de nuestra tierra", ha señalado Maíllo, quien ha insistido en defender que esos fondos son "necesarios para reforzar unos servicios públicos que el Gobierno de Moreno Bonilla está llevando al desastre de forma consciente para avanzar en su privatización", según ha criticado para concluir.