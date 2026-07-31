Maíllo afirma que Ayuso "no merece seguir ni un día más" como presidenta: "No tiene ningún escrúpulo"

Antonio Maíllo - María José López - Europa Press

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Antonio Maíllo, ha manifestado este viernes que Isabel Díaz Ayuso "no merece seguir ni un día más" como presidenta de la Comunidad de Madrid porque ha demostrado que "no tiene ningún escrúpulo", sobre todo, tras conocerse el "escándalo absoluto" que ha supuesto la compra por parte de su gobierno de un ático de lujo en Chamberí, uno de los barrios más caros de la capital.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maíllo ha denunciado que el ejecutivo madrileño no haya dado cuenta de esa compra ni del coste, sino que ha sido descubierta por un periódico.

Sobre el uso temporal como oficina por parte de Ayuso de ese piso mientras se hacen obras en la sede oficial del gobierno autonómico, ha manifestado que esas obras ni siquiera "están contempladas", mientras que la normativa no permite el uso como oficina de un piso de uso residencial.

"Se la ha pillado con las manos en la masa", ha añadido el dirigente de Izquierda Unida, apuntado además que esto ha coincidido con la puesta en venta del ático del novio de Díaz Ayuso y donde ella también vive. "Las contradicciones y las retracciones significan el reconocimiento de su culpabilidad", según Maíllo, para quien Isabel Díaz Ayuso "está tomando el pelo a la Comunidad de Madrid y utiliza cualquier tipo de recursos para salirse de ese foco".

"No tiene ningún escrúpulo y, desde luego, no merece ser la presidenta de los madrileños, porque si algo tiene es que ha llevado a unos niveles de indignidad la política, que no merece seguir ni un día más como presidenta de la Comunidad de Madrid", ha resaltado.