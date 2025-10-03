Maíllo afirma que los pisos turísticos son "absolutamente incompatibles" con el "derecho básico" a la vivienda

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reivindicado la vivienda como un derecho "tan básico como la sanidad o educación" y ha pedido un "fortalecimiento" de las políticas del Estado advirtiendo además de que los pisos turísticos son "absolutamente incompatibles con el derecho básico a la vivienda".

Maíllo se ha reunido este viernes en Granada con los colectivos Albayzín habitable y Realejo habitable --referidos a los dos barrios más turísticos de la capital nazarí-- para escuchar sus necesidades y propuestas sobre la problemática habitacional de esta provincia y reclamar medidas urgentes.

Allí, ha abogado por impulsar un parque público de vivienda "que no sea reversible", esto es, "que no se construya para después convertirse en objeto de mercado" y que garantice precios asequibles para resolver el "gran agujero negro" que --según ha dicho-- tienen en este momento las clases trabajadoras españolas "con unas mejoras salariales que se ven neutralizadas por la dedicación de parte de la renta a los alquileres absolutamente inasequibles".

Desde IU son partidarios de poner un tope e intervenir en el mercado como "única forma" de que en zonas "tensionadas" como el Albaicín en Granada "el mercado sepa que tiene un límite a la hora de afrontar el precio y que garantice la habitabilidad, que es para lo que se construye la vivienda".

Maíllo también apuesta por la expropiación de uso a los grandes tenedores de viviendas, muchas de las cuales "tienen vacías precisamente para mantener una tensión en el precio del alquiler" y que esa expropiación de uso sirva para que pasen a ese gran parque público de vivienda desde el Estado frente a otras medidas como el Bono Joven, "que lo único que hacen --afirman-- es que los propietarios calculen el alquiler subiendo el precio de ese bono para que vaya a su bolsillo".

"Habrá que retratarse en quiénes apoyan determinadas medidas y quienes quieran oponerse. Y, por tanto, creo que es una medida pedagógica siempre positiva que haya presupuesto que gire en torno a la vivienda como prioridad", ha expuesto el coordinador federal de Izquierda Unida.

Sobre el debate de los pisos turísticos, ha querido dejar "muy claro" que "son absolutamente incompatibles con el derecho básico de la vivienda" y ha planteado no solo una demora sino también "bloquear esa salida y recuperar pisos turísticos de manera que sea más incentivador tenerlos como alquiler de vivienda para familias de carácter permanente".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU en Granada, Mari Carmen Pérez, ha reafirmado el "compromiso por luchar contra una política de vivienda que degenera los barrios y degrada la ciudad", advirtiendo de que la situación se está volviendo "insostenible".

"Desde Izquierda Unida de Granada se ha trabajado intensamente para dar voz a los afectados. Durante todo el año pasado y lo que llevamos de este, la formación participó en asambleas vecinales en varios barrios, desde el Albaycín al Zaidín. Seguiremos luchando por la vivienda como derecho", ha señalado.

Para abordar esta problemática en la provincia y otras más, Izquierda Unida ha convocado un acto en la Plaza Einstein este mismo viernes a las 18,00 horas en el que estará Maíllo y numerosos colectivos, asociaciones y sindicatos de la provincia.