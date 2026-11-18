El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha presentado este miércoles una proposición no de ley (PNL) que su formación ha registrado en la Cámara autonómica para "reprobar" a la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones "ofensivas hacia Andalucía" el pasado domingo, 15 de noviembre, en un mitin de campaña en la localidad madrileña de Móstoles.

En rueda de prensa en el Parlamento, Antonio Maíllo ha anunciado el registro de esta PNL tras unas declaraciones de Ayuso en las que la presidenta madrileña habló de la "decadencia" de Andalucía durante los años de gobierno socialista en la Junta.

El portavoz de Por Andalucía ha sostenido que Ayuso realizó en dicho mitin en Móstoles el pasado domingo "una declaración ofensiva y despectiva hacia Andalucía" y los andaluces, con palabras "absolutamente inaceptables", y ha criticado que, "tres días después, sigue pesando" sobre ellas el "silencio" tanto de la "primera autoridad de Andalucía" --el presidente de la Junta, Juanma Moreno--, como "de la segunda autoridad", la presidenta del Parlamento, Ana Mestre.

Antonio Maíllo ha censurado que ambos representantes del PP, "muy proclives a mensaje en las redes, mantienen absoluto silencio" sobre dichas declaraciones de Díaz Ayuso, y ha considerado que "cada día y cada minuto que pasa" sin que Moreno y Mestre se pronuncien sobre esas palabras de la presidenta madrileña prolongan un silencio "ignominioso para Andalucía".

En esa línea, Maíllo se ha preguntado "cuánto tiempo le queda" a Juanma Moreno para "desautorizar" a Ayuso y "salir a la palestra en defensa de Andalucía", tras lo que ha considerado que es "absolutamente inaceptable" que la dirigente madrileña "siga con un discurso vinculado a los tópicos y a supuestas decadencias que tienen causas estructurales que tienen mucho que ver con el reparto de la propiedad de la tierra en nuestro país", según ha apostillado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU).

Maíllo ha denunciado además que las palabras de Ayuso contribuían también a "denigrar" a andaluces que "emigraron y que, gracias a su esfuerzo, contribuyeron a la prosperidad" de comunidades como la de Madrid.

Ha sostenido que no se puede "pasar por alto este ataque de nuevo" de Ayuso "absolutamente impresentable", y ha incidido en defender que "estas declaraciones tienen que ser reprobadas", para lo cual el grupo Por Andalucía ha registrado una PNL desde la premisa de que las palabras de la presidenta madrileña constituyen "un ataque injustificable" a Andalucía y a "la dignidad del pueblo andaluz", así como contribuyen a "perpetuar prejuicios y estereotipos negativos" sobre esta comunidad.

Desde Por Andalucía abogan así por "reprobar políticamente a Isabel Díaz Ayuso por esas declaraciones absolutamente impropias de quien detenta la autoridad de una comunidad autónoma y, desde luego, contrarias a las relaciones que deben presidir las comunidades autónomas y de los pueblos de España".

INSTA A MORENO A "RECHAZAR" PÚBLICAMENTE ESTAS DECLARACIONES

Además, la iniciativa de Por Andalucía aboga por instar desde el Parlamento al Consejo de Gobierno de la Junta, y "especialmente a su presidente", Juanma Moreno, a "expresar públicamente su rechazo a dichas manifestaciones y a exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid una rectificación y una disculpa dirigida al pueblo andaluz".

Por otro lado, con esta PNL también se pide que el Parlamento se pronuncie para "reafirmar la dignidad del pueblo andaluz, reconocer la contribución histórica de la inmigración andaluza al desarrollo económico y social de otras comunidades autónomas, y rechazar cualquier discurso político que utilice las desigualdades territoriales para menospreciar a sus habitantes".

Maíllo ha exigido "una rectificación pública" de Ayuso, aunque ha reconocido que no tiene "ninguna esperanza" en que se produzca, así como emplaza a Moreno a que "desautorice estas declaraciones", al tiempo que ha advertido "a los andaluces", de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, que "no se puede votar a un partido que desprecia" al pueblo andaluz.

A preguntas de los periodistas, el portavoz de Por Andalucía ha apuntado que su grupo va a "intentar" que esta PNL se pueda debatir en el Pleno de la próxima semana si el plazo de tiempo lo permite, pero ha apostillado que, "en cualquier caso, de lo que se trata es de que, antes o después, entre en el debate político".

De esta manera, ha expresado su deseo de que esta PNL sirva "de impulso para la consecución" del objetivo político de que Moreno "se pronuncie, desautorice a Díaz Ayuso, rechace sus declaraciones y defienda Andalucía", acabando así con "el silencio oprobioso del propio presidente de la Junta".

Además, Maíllo ha avanzado que su grupo piensa aprovechar la reunión prevista para este miércoles de la Junta de Portavoces para "interpelar" sobre este asunto a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, porque "es la segunda autoridad" de la comunidad autónoma y "también tiene algo que decir", según ha remachado el dirigente de IU.