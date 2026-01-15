Maíllo asegura que "la batalla en Andalucía está abierta" y confía en que "hay condiciones para un cambio de gobierno"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Córdoba. - IU

MONTILLA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha lanzado un llamamiento para subrayar que "la batalla en Andalucía está abierta" de cara a las elecciones en la comunidad en 2026, tras la "pérdida" de la mayoría absoluta por parte del PP, y ha defendido que existen "condiciones objetivas que justifican un cambio de gobierno ante el deterioro de los servicios públicos, por lo que hay una alternativa".

Durante una atención a medios en Montilla (Córdoba), Maíllo ha afirmado que el Gobierno de la Junta de Andalucía, liderado por Juanma Moreno, "ha agotado su ciclo", al tiempo que ha señalado que "los problemas de Andalucía empiezan por la sanidad y tienen solución, porque la política que ha llevado el PP ha llevado a casi la destrucción del sistema. Por tanto, solo pueden resolverse desde la política, con una reversión y recuperación del servicio sanitario en beneficio de la sociedad andaluza".

En este contexto, ha mostrado su "profunda confianza" en la sociedad andaluza y en su capacidad para superar dificultades, un valor que, según dijo, "es sobre el que se construye la coalición por Andalucía". "El contexto es complicado, pero creemos, tenemos futuro y esperanza, porque confiamos plenamente en la sociedad", ha añadido.

Asimismo, Maíllo ha explicado que Por Andalucía se presenta a las elecciones andaluzas por dos motivos. Primero, porque "agrupa a todas aquellas organizaciones de la izquierda alternativa que apuestan por que la unión haga la fuerza; por tanto, tenemos un ofrecimiento que obedece al mandato de quienes quieren que estemos unidas y unidos".

En segundo lugar, ha destacado que son "una organización que, si se dan las condiciones para gobernar, se arremanga, como se ha hecho en otros periodos". "Nadie se extraña de que seamos gente con voluntad de gobierno; no vamos a permanecer siempre en la barrera del Parlamento criticando cómo se hacen las cosas, sino aportando soluciones al cambio que necesita Andalucía", ha subrayado.

Además, ha señalado que, "desde ese optimismo en medio de la complejidad mundial que también repercute en nuestra sociedad y en el ánimo de la gente, queremos reivindicar un canto a la esperanza, porque creemos en el futuro, y porque el futuro es lo único que nos queda si queremos seguir sobreviviendo como sociedad".

En este contexto, el dirigente de IU ha incidido en que la campaña electoral "va a ser complicada, porque el escenario es bastante complejo. Hay una hiperventilación mediática, todos los días parece que el mundo se acaba a las tres de la tarde, pero la vida sigue después. Nosotros vamos a contribuir a elevar el debate y la calidad de las propuestas", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, ha asegurado que desde Por Andalucía "aportamos soluciones, algo fundamental porque es lo que une a la gente en un proyecto político. Vamos a afrontar un debate de altura y a dar ejemplo desde Andalucía de que se puede debatir en política sin necesidad de recurrir a la toxicidad que, por ejemplo, se observa en Madrid".

No obstante, ha advertido de que "a veces la crispación surge porque hay políticas que generan daño social". "En Andalucía, el deterioro de la sanidad pública está provocando un daño real a la ciudadanía", ha señalado, añadiendo que "la educación también enfrenta problemas, con un modelo dual que favorece a quienes pueden pagarla y deja en manos privadas la dependencia, sin una adecuada gestión ni seguimiento de las resoluciones de reconocimiento".

Por último, ha hecho un llamamiento a un debate "de calidad, con pedagogía, ilusión, esperanza y fuerza, pero sin olvidar que se están produciendo daños significativos y que los andaluces deben decidir el camino por el que quiere continuar esta tierra".