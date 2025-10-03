Maíllo atribuye el "escándalo" de los cribados de cáncer de mama a la "política de recortes" de Moreno

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atiende a los medios acompañado por la coordinadora provincial de IU en Granada, Mari Carmen Pérez. - IU

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha vinculado este viernes el "escándalo" del cribado de los cáncer de mama en Andalucía con la "política de recortes" y "de desmantelamiento" del sistema sanitario público andaluz que a su juicio está llevando a cabo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que considera el "gran responsable político" de esta situación.

En declaraciones a los periodistas en Granada, Maíllo ha lamentado que haya 2.000 personas afectadas por "una falta de control y de abandono" del sistema sanitario que es producto --ha dicho-- de las políticas de Juanma Moreno "que ya tiene tres consejeros de Salud fallidos".

Ha reflexionado así que cuando un presidente como Moreno "tiene a tres consejeros de sanidad fallidos, a lo mejor el problema no es de los consejeros" sino que "el problema" es él y su "política de recortes, de desmantelamiento del servicio público, de transferencia millonaria a los servicios privados y de deterioro en la atención de algo tan grave como tiene que ser la prevención del cáncer de mama".

Así, y aunque la formación ha pedido también la dimisión de la consejera de Salud, Maíllo recalca que "el gran responsable político de esta situación y de este escándalo" es Moreno, que "tiene que tener la mejor censura en las próximas elecciones andaluzas echándolo del Gobierno andaluz", ha agregado.

Y es que, según ha insistido, el "escándalo de 2.000 mujeres con deficiencia en el cribado y seguimiento del cáncer de mama demuestra el absoluto desmantelamiento como voluntad política de Juan Manuel Moreno Bonilla y del PP sobre el sistema sanitario público andaluz".

Ha incidido así en que "la mejor censura" que se puede hacer a este asunto es "despedir" a Moreno en las próximas elecciones andaluzas "con una gran movilización que haga cambiar las tornas del gobierno" y que construya otro "que defienda los servicios públicos, que blinde la sanidad pública y que recupere la dignidad de un sistema en el que nos va la vida".