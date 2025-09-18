Maíllo avisa que en IU se van a "empeñar" en que se produzca "la ruptura de relaciones con Israel"

LUCENA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha avisado este jueves que en su formación se van a "empeñar" en que se produzca "la ruptura de relaciones con Israel", por parte de España, pues, aunque valoran "positivamente las nueve medidas que presentó el presidente Sánchez, pero también dijimos que faltaba una décima", la mencionada ruptura de relaciones con el país hebreo y, "de hecho, nos vamos a empeñar en que, tarde o temprano, se produzca".

Así lo ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, poco antes de participar en un acto de su organización en Lucena (Córdoba), donde ha señalado que, "respecto al real decreto de embargo, pues observamos que en el primer Consejo de Ministros era imposible hacerlo, porque en 24 horas era imposible. Pero sí nos preocupó cuando ya en el segundo consejo no se hizo, y nos planteamos que, evidentemente, una decisión, que además había sido anunciada por el presidente, no podía demorarse más".

Por eso, según ha explicado, "lo que hemos hecho es presión, para conseguir que se cumpliera un acuerdo, que, al fin y al cabo, era un acuerdo anunciado y, sobre eso es sobre lo que hemos empujado y celebramos que los ministerios se hayan puesto las pilas para que mañana se apruebe y, por tanto, se cumpla un embargo", puesto que, "en el momento que se aprueba, ya es de inmediato cumplimiento y, por tanto, no hay que esperar ningún trámite de ley que pudiera retrasar esta medida".

"CENSURA"

Junto a ello, Maíllo ha destacado "la población española está demostrando una profunda solidaridad con la población palestina, ante la masacre a la que está sometida por un gobierno genocida, como es el gobierno israelí, y esa expresión" de solidaridad, "que se ha hecho en diferentes lugares de España, a través de la Vuelta Ciclista, de manifestaciones y movilizaciones, incluso en las escuelas, está viéndose sometida a un control y censura por parte de los gobiernos" del PP.

Así, "hemos conocido en el IES Columela de Cádiz la prohibición de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Juanma Moreno a que hagan carteles en favor de la población de Gaza, que está siendo, no lo olvidemos, masacrada, exterminada", y también "en un instituto de Madrid, donde también se ha prohibido que se hagan carteles favorables a la defensa de la vida, porque esto es la defensa de la vida".

"OLA DE SOLIRARIDAD"

A pesar de ello, Maíllo cree que "la movilización y la ola de solidaridad que está encendiéndose en nuestro país va a ir a más, y además va a ser una construcción de esperanza democrática, porque aquí nos jugamos algo más que un hecho solidario ante el exterminio de la población palestina", pues "nos jugamos lo que van a ser las coordenadas morales de nuestro país y de un futuro de decencia", subrayando que ahora "España está en la decencia", porque "ha tomado medidas contra un gobierno genocida".

En este sentido, el líder de IU ha opinado que "la movilización en España está empujando a la movilización en el resto de países europeos y también va a obligar a la Unión Europea a moverse, porque la complicidad que está teniendo con el Gobierno de Israel es absolutamente criminal".