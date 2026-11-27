El coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en el cierre de campaña del 29N. - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha apelado a la movilización de la clase trabajadora para "culminar la remontada" de Frente Amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre, unos comicios que ha definido como "cruciales" ante "la posible desaparición de nuestro modelo de valores" con un hipotético gobierno de PP y Vox.

"No sería un cambio de gobierno de alternancia. Puede desaparecer el modelo de valores que ha definido nuestra sociedad. Aquí no pasa el fascismo", ha señalado este viernes en el acto de cierre de la campaña a nivel andaluz en Sevilla en el que ha querido dejar claro que "la derecha no conseguirá el BOE".

Maíllo se ha mostrado confiado en "el espíritu de la remontada" en la última semana, poniendo el foco especialmente en el debate 'a cuatro' de este jueves con la "destacada" actuación de la candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau.

"Cuando no tenemos ningún filtro, frente a la derecha, ganamos", ha afirmado a la par que ha puesto de ejemplos la derrota del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones a mitad de mandato, y del candidato Jair Bolsonaro del último años para asegurar que "aún no hemos perdido".

"Abascal va a picar billete igual que Bolsonaro cuando vea que no es vicepresidente", ha aseverado Maíllo ante sus militantes que han entonado el "no pasarán" en varios momentos del mitín en el que coordinador de IU ha puesto en valor el papel de Sumar en el gobierno para sacar adelante medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"550.000 personas se van a beneficiar de la subida del SMI en Andalucía, 300.000 andaluces se van a beneficiar de la prórroga de los contratos de alquiler. Motosierra mejora eso", ha remarcado Maíllo quien ha pedido el voto "para gobernar" y ha calificado a Frente Amplio como "la izquierda que se arremanga y asume contradicciones".

Frente a los "logros" del gobierno de coalición con el PSOE, Maíllo ha advertido de la posible privatización de las pensiones y de "importantes recortes" en la administración pública con la posible llegada de PP y Vox al poder.

En este sentido, ha defendido que "el elemento diferenciador que va a permitir la revalidación del gobierno progresista es el resultado de Frente Amplio".

"En este momento histórico de disputa el resultado dependerá de nuestra movilización. Si la clase trabajadora sale a votar el domingo, la izquierda gana", ha concluido Maíllo que ha llamado a los militantes "a dejarse la última gota de sudor" para convencer los ciudadanos del apoyo a la coalición.

En el acto celebrado en el centro cívico Torre del Agua de Sevilla, Maíllo ha estado acompañado por los candidatos de la coalición al Congreso, Enrique Santiago y Engracia Rivera. Santiago ha asegurado que el voto para la coalición en la provincia "vale doble" al "quitarle escaños a Vox". En este sentido ha pedido "más votos para proteger la vida de los trabajadores", poniendo el foco en la siniestralidad laboral en la provincia.

Santiago, que ha ofrecido su discurso con un pañuelo palestino, ha defendido al Frente Amplio como "la única garantía de apoyo cotidiano al pueblo palestino y saharaui". Por su parte, la número dos de la lista al Congreso, Rivera ha respondido a Feijóo por "mandar a callar" a Colau durante el debate de este jueves.

"Cállese, señoro", ha exclamado ante los aplausos del público en un discurso en el que ha destacado las políticas feministas impulsadas por la coalición y ha reclamado, entre otras cuestiones, la protección constitucional del derecho al aborto.

También ha intervenido la coordinadora provincial de IU Sevilla, Ana Aranda, quien ha agradecido el trabajo de la militancia durante la campaña para "peinarse toda la provincia". Asimismo han participado el representante del Movimiento Sumar, Antonio Toledo, y el coportavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz, José Antonio Jiménez, dos de los formaciones que conforma la coalición a nivel andaluz y que ha apelado al "empuje de los últimos días" de la campaña para "impedir la llegada del negacionismo al Gobierno".