El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha vuelto a critica el "silencio" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la comunidad. Asimismo, ha asegurado que "no se cree" las disculpas de Ayuso a Moreno en privado por dichas declaraciones.

"Creo que a usted le da vergüenza su actitud, su incapacidad para hacer rectificar a una persona que insulta a Andalucía", ha afirmado este jueves en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía, a la par que ha asegurado que "están hartos de los topicazos a los andaluces".

En esta línea, Maíllo ha exigido a Moreno que reclame a Ayuso que "pida perdón a los andaluces" y ha criticado que la polémica en torno a las palabras de la presidenta madrileña "no aparecieran en Canal Sur".

Por su parte, Moreno ha atribuido la insistencia del coordinador federal de IU a "la urgencia política" de su formación ante el posible resultado en las elecciones generales del 29 de noviembre, de las que ha advertido "la posible desaparición" de Frente Amplio en el Congreso.

En esta línea, el presidente de la Junta ha señalado que el PSOE "va a fagocitar" a la coalición debido a "su seguidismo" al Gobierno de Pedro Sánchez, al mismo tiempo ha recordado que las declaraciones de Ayuso hacían referencia a la etapa socialista al frente de la Junta.

Asimismo, Moreno ha criticado "el silencio" de Maíllo frente a anteriores declaraciones de miembros del Gobierno sobre Andalucía. "Le pido coherencia ustedes han mantenido a un PSOE corrupto y cuando ha habido ataques sistemáticos a nuestra comunidad, usted se ha callado", ha subrayado.