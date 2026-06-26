Maíllo da por hecho que "PP y Vox van a pactar" en Andalucía y en el debate de investidura de Moreno "se corroborará"

El portavoz del gurpo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a los medios, tras la sesión constitutiva del Parlamento que se desarrolló el pasado jueves. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, se ha reafirmado este viernes en su convencimiento de que "PP y Vox van a pactar" en Andalucía para posibilitar la reelección de Juanma Moreno como presidente de la Junta, y así se va a "corroborar" en el debate de investidura convocado para la semana que viene en el Parlamento autonómico.

Así se ha pronunciado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una rueda de prensa en Sevilla, y a preguntas de los periodistas a unos días de que, el próximo lunes, 29 de junio, comience el debate de investidura al que se someterá el líder del PP-A, Juanma Moreno, como candidato a la Presidencia de la Junta sin que por ahora tenga garantizado el respaldo de la mayoría absoluta que necesita para ser investido en la votación prevista para el martes, 30 de junio.

El PP-A ganó las elecciones del pasado 17 de mayo con 53 escaños, por lo que se quedó a dos diputados de alcanzar esa mayoría absoluta que dan 55 diputados en el Parlamento andaluz, de ahí que haya iniciado negociaciones con Vox para tratar de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad que, por ahora, no se ha logrado.

En este contexto, Antonio Maíllo se ha reafirmado este viernes en su idea de que "PP y Vox van a pactar", y "el Partido Popular tiene claro que va a gobernar con Vox, no tiene otro proyecto para Andalucía, no ha querido tenerlo". "Vamos a esperar al debate de investidura para corroborarlo en ese sentido", ha añadido para finalizar.