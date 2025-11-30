Maíllo describe a Moreno "encerrado en sus datos" y anuncia que la "marcha atrás del PP ha comenzado"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, en la movilización anual del 4D secundada por su formación en Sevilla con motivo del 'Día Nacional de Andalucía' - ROCÍO RUZ / EP

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha indicado en la movilización anual del 4D secundada por su formación en Sevilla con motivo del 'Día Nacional de Andalucía' que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, se encuentra "encerrado en sus datos, en sus cifras y con una absoluta insensibilidad a los grandes problemas que acucian al pueblo andaluz", y ha considerado que la "marcha atrás del Partido Popular ha empezado ya".

En un audio difundido a los medios, Maíllo ha expresado en el marco del día que homenajea las manifestaciones por la autonomía andaluza del 4 de diciembre en 1977, que nos encontramos "en un momento crucial tras el debate de la comunidad, donde se ha evidenciado a un gobierno acorralado", y ha afirmado que "se ha abierto una ventana que va a conformar un espíritu de cambio". Al hilo, ha concretado que Juanma Moreno ya no es el mismo "de hace siete años, ni mucho menos el de hace tres años".

En concreto, el candidato de Por Andalucía ha declarado que "Andalucía tiene solución, la sanidad pública tiene solución y tenemos un plan para resolverlo", y ha apuntado que en políticas de vivienda también tienen soluciones mediante un gobierno "que aplique topes de alquiler e imposibilite la especulación que existe". En relación, ha indicado que "tenemos la posibilidad de resolver el gran problema que tenemos en estos momentos" ante el "enorme daño social" en los servicios públicos "que ha deteriorado" el Partido Popular.

Por otro lado, ha explicado que el 4D es un símbolo "de algo muy importante" y ha precisado que lo celebran en memoria del asesinato de García Caparrós, "símbolo del poder autonómico que se dio después del 28F". En cambio, ha señalado que el Partido Popular resignifica el 4D hablando del "día de la bandera", y ha expresado al respecto que "no hay bandera que tape la corrupción que viene del Partido Popular de Almería", con una "responsabilidad evidente y clamorosa de un presidente de la Diputación y de sus más altos cargos vinculados a los contratos de mascarillas que se vinculan al troceamiento de los contratos en el SAS para escapar al control de la intervención".

En definitiva, Maíllo ha asegurado que en la comunidad "necesitamos cambios, necesitamos un gobierno que proteja a la mayoría social y en eso vamos a estar empleados desde la candidatura de por Andalucía que yo encabezo".