Maíllo duda de que se cumpla el "fin de la guerra" entre Irán y EEUU por su "poca confianza" en "genocidas" como Trump

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha expresado este martes sus dudas acerca de que se vaya a cumplir realmente "el anuncio del fin de la guerra entre Irán y Estados Unidos", por la "poca confianza" que le inspiran "genocidas" como, a su juicio, son el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Así lo ha señalado el dirigente de IU en una atención a medios en Córdoba al hilo de dicho "anuncio de fin de la guerra" entre Estados Unidos e Irán, sobre el que ha apuntado que "primero" habrá que "conocer lo que es un memorándum de entendimiento, o sea, una declaración de intenciones que parece ser que va a ser pública el viernes" que viene y que atañe a ambas naciones.

En todo caso, Maíllo ha aludido a la "poca confianza" que le producen "genocidas como Netanyahu o Trump" para cuestionar que "esto vaya a cumplirse", y ha sostenido que "el destino" que deben tener dichos mandatarios, aunque "se firme la paz, es el Tribunal Internacional de La Haya para que sean juzgados como lo que son, genocidas".

Tras subrayar "el fracaso absoluto de Estados Unidos en la operación junto con Israel" contra Irán, el coordinador de IU ha considerado que "desde España" habría que "invocar un espacio de construcción de paz, de encuentro, de reforzamiento de la ONU como el espacio de gobernanza mundial que ahora mismo está ninguneado".

"Desde ese punto de vista, todo lo que sea la bilateralidad o la unilateralidad del matón norteamericano en todos los rincones del mundo, es una mala noticia para la paz y para el Derecho internacional", ha agregado Maíllo para finalizar su comentario.