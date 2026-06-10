Maíllo exige a la Junta "explicaciones" sobre el caso del presunto acoso sexual en Grupo ADM

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a las últimas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, este miércoles en el Parlamento, en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a las últimas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha manifestado este miércoles que el Gobierno andaluz tiene que dar "explicaciones" sobre el caso del hasta ahora CEO del Grupo ADM, Gustavo Fuentes, al que un juez investiga por presunto acoso sexual a una reportera de programas.

"La gravedad del asunto lo exige", según ha manifestado Maíllo, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento andaluz.

Ha manifestado que Canal Sur "no puede escudarse en que la vía judicial le impide desarrollar el protocolo antiacoso", porque "ha habido unas prácticas deleznables" hacia una persona en situación de subordinación que se tienen que condenar.

"Exigimos la máxima transparencia en un asunto que no puede quedar solamente con la excusa supuestamente técnica de que como va por vía judicial no hay nada que hablar", ha agregado Maíllo.

"Tenemos que hablar mucho, tenemos que hablar con mucha transparencia y se tienen que clarificar todas las vergonzosas actuaciones que hacen gente que se siente impune porque tiene poder y tiene capacidad de influencia sobre el trabajo y destino y la vida de muchos trabajadores y en este caso, de trabajadoras", ha señalado.