Maíllo insta a Moreno a posicionarse sobre la reforma para "blindar" un 50% de aportación del Estado a la Dependencia

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el Patio de Prensa del Parlamento de Andalucía. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de Iz - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha emplazado este martes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a posicionarse y a aclarar "qué piensa" de que el PP votara en contra la semana pasada, en comisión del Congreso de los Diputados, al proyecto de reforma de "aspectos de la Ley de Dependencia y Discapacidad que permitiría blindar la aportación del Gobierno central al 50% en política de dependencia, independientemente de quién gobierne".

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, Maíllo se ha pronunciado así después de que la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados aprobase el pasado jueves, sin el apoyo de PP y Vox, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que este martes se debatirá en el Pleno.

En concreto, el informe definitivo sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, fue aprobado el pasado jueves con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox.

Maíllo ha aseverado que dicha reforma conlleva "un blindaje que supone una mejora de derechos, la creación de la figura de acompañamiento, de un funcionario o funcionaria que acude a acompañar a personas dependientes a ir a la compra o al médico", así como se contempla que "haya 6.200 millones de euros más en este año y parte del siguiente, es decir, en año y medio, para la dependencia".

"Creo que es importante saber qué piensa Moreno Bonilla de su Partido Popular, que votó en contra en comisión junto con Vox" de dicho proyecto, ha agregado Maíllo, quien también ha cuestionado "qué va a hacer ahora en el Pleno" el PP "sobre la ratificación del Real Decreto, que supone un aumento en Andalucía de casi 700 millones de euros más en año y medio para la dependencia", para que, por ejemplo, "gente enferma de Alzheimer que lleva tres años esperando que se le atienda", reciba esa atención "con la necesidad, rapidez y diligencia que se exige".

El dirigente de IU ha criticado que "se ve" que al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "le importan un bledo las comunidades autónomas y las políticas de dependencia", que corresponden a dichas administraciones, tras lo que ha incidido en reclamar que el PP andaluz "se posicione" al respecto.

En ese punto, ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno "mira para otro lado", mientras el PP "se opone a las modificaciones de esta ley que blindan" la aportación del Estado a la dependencia, "por una razón muy sencilla", según ha agregado, porque si Feijóo ganara las próximas elecciones generales, tendría así "manos libres para reducir la dependencia, que es lo que van a hacer" los 'populares' si gobiernan, "reducir en políticas sociales", según ha augurado Maíllo para justificar que por eso desde el PP "no quieren blindar" la aportación del Estado a la ley de la Dependencia en un porcentaje del 50%.