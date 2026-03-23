Maíllo (IU) afirma que su partido "está preparado" y promete ir "con todo" a las elecciones autonómicas el 17M

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha afirmado que su formación "está preparada y va con todo" de cara a las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el domingo 17 de mayo, según ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Maíllo ha expresado estas palabras en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha destacado que, tras casi cuatro años de legislatura desde los últimos comicios del 19 de junio de 2022, lucharán en las próximas elecciones "por lo público y por nuestra gente".