Podemos asegura que el 17M será el momento de elegir entre "el modelo de recortes o de servicios públicos"

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en rueda de prensa. Imagen de archivo. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha afirmado que las elecciones autonómicas del próximo domingo 17 de mayo serán "el momento de decidir qué modelo queremos: recortes, privatizaciones, desmantelamiento y corrupción, o derechos y servicios públicos fuertes".

Delgado ha hecho estas declaraciones a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, tras la comparecencia en la que Moreno ha oficializado la convocatoria de los comicios al Parlamento andaluz.

De este modo, el candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha señalado que esta fecha será el momento de decidir "el modelo que queremos" al frente del Ejecutivo andaluz.