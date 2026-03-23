Adelante afea a Moreno convocar "a su conveniencia" y se declara preparada para "construir una Andalucía diferente"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este sábado en declaraciones a los medios en el 28F junto a la también parlamentaria Begoña Iza. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), de utilizar la convocatoria de elecciones autonómicas "a su conveniencia, en función de sus intereses personales o partidistas" y ha asegurado que su partio está "preparado" encarar los comicios para "construir una Andalucía diferente".

García se ha pronunciado de este modo en declaraciones remitidas a los medios minutos después de la comparecencia pública en la que Moreno ha anunciado la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo.

"Una vez más, un presidente de la Junta de Andalucía que utiliza la convocatoria de las elecciones a su conveniencia, en función de sus intereses personales o partidistas, pero desde Adelante Andalucía nos da igual, porque llevamos años preparándonos para este momento", ha asegurado el portavoz de Adelante, que ha destacado que su partido tiene "las ideas, la fuerza y la motivación para construir una Andalucía diferente".

En su opinión, el próximo 17 de mayo se propondrán a los andaluces "dos modelos", uno del PP "que pretende hacer negocio con todo, con la sanidad, con la educación, con la vivienda, con la dependencia y que cada uno valgamos lo que tengamos en nuestra cuenta corriente" y otro el de Adelante Andalucía.

García ha explicado que su partido pone en marcha "desde hoy mismo" un proyecto que representa "una izquierda nueva, joven, fresca, sin mochila, andalucista, valiente y sobradamente preparada, que defiende la sanidad pública, la vivienda y la educación pública".

"Por eso nosotros estamos perfectamente preparados y afrontamos esta campaña electoral con ideas, con muchas ganas y con un proyecto político", ha añadido antes de defender que "en Andalucía no se tenga que ir nadie si no es lo que desea, que nadie se quede una noche sin dormir porque no sepa un diagnóstico o porque no sepa cómo va a pagar la vivienda".