Maíllo (IU) defiende "desmantelar" las bases de Morón y Rota y reafirma a Andalucía como "tierra de paz"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - EDUARDO PARRA

PEDRERA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido la posición del Gobierno Central tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y ha subrayado que "hay que impedir que las bases de Morón y Rota sean utilizadas para la guerra" y apostar por "desmantelarlas". "Andalucía es una tierra de paz", ha afirmado.

Durante una atención a medios en el 'Encuentro con Mujeres Rurales', celebrado en Pedrera (Sevilla), Maíllo ha respaldado la postura de "no aceptar y condenar un ataque que vulnera el derecho internacional", y que, a su juicio, supone "reventar el orden de paz establecido tras la Segunda Guerra Mundial con la creación de Naciones Unidas".

En este sentido, ha señalado que "hay que estar orgullosos de un Gobierno que ha obligado a Estados Unidos a trasladar sus aviones cisterna y recursos militares a otros territorios, evitando que operen desde Andalucía".

Maíllo ha insistido en que "la autonomía y el autogobierno andaluces están estrechamente vinculados a las aspiraciones de paz de la sociedad", toda vez que ha defendido que "la paz es una condición indispensable para la conquista de derechos y para vivir mejor".

Asimismo, ha asegurado que tanto en Andalucía como en el mundo rural predomina "un sentimiento de construcción de paz y de sentido común", al tiempo que ha reivindicado el carácter pacifista de la sociedad andaluza frente a "la espiral de violencia que puede conducir a la destrucción".

"EL AVANCE CONTRA EL FEMINISMO ES EL AVANCE DEL FASCISMO"

Por otro lado, el coordinador federal de IU ha advertido de que "el avance de los discursos contra el feminismo es el avance del fascismo", al considerar que el auge del movimiento feminista "corrompe el poder patriarcal, machista y violento que lo sustenta".

En este contexto, ha señalado que tanto en Andalucía como a nivel internacional "la desigualdad tiene rostro de mujer joven y del ámbito rural, más que urbano", y ha avanzado que estas serán las realidades en las que su formación pondrá el foco con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este sábado, 8 de marzo.

Por último, ha alertado de que "la humanidad puede acercarse al abismo con una guerra regional susceptible de extenderse al resto del mundo", al tiempo que ha atribuido ese riesgo al "auge de un autoritarismo alejado de una visión feminista de la sociedad, vinculada a los cuidados, la paz y el diálogo".