Maíllo (IU): PSOE y Sumar "no pueden permitirse el lujo de no llegar a un acuerdo" sobre la tributación del SMI

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (c), atiende a los medios de comunicación ante el Ayuntamiento de Sevilla. A 15 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo).

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (c), atiende a los medios de comunicación ante el Ayuntamiento de Sevilla. A 15 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha aseverado este martes que "las dos partes que conforman el Gobierno de España" de coalición --el PSOE y Sumar-- "no pueden permitirse el lujo de no llegar a un acuerdo" en relación a la tributación por el IRPF de algunos perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al hilo de la subida que de la cuantía de dicha retribución aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros, hasta situarse en 1.184 euros al mes.

Así lo ha manifestado Antonio Maíllo a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla, y después de que Sumar, al igual que el PP y Podemos, haya presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que el SMI quede exento de tributación en el IRPF, en contra del criterio del Ministerio de Hacienda --dirigido por la socialista María Jesús Montero--, que quiere que tribute.

Antonio Maíllo ha subrayado que Izquierda Unida "tiene muy claro que tenemos que llegar a un acuerdo", que "las dos fuerzas, las dos partes que conforman el Gobierno de España, no pueden permitirse el lujo de no llegar a un acuerdo y que sean otros los que coman palomitas en un espectáculo que no es edificante".

A renglón seguido, ha opinado que "hay posibilidad" y "condiciones" para alcanzar ese acuerdo, y se ha declarado "convencido de que va a haber voluntad para que se llegue a un acuerdo que no obnubile lo que es un avance formidable", en referencia a la subida del salario mínimo.

Así, Maíllo ha destacado que la cuantía del SMI se ha incrementado en casi 350 euros desde 2018 hasta ahora, desde que Mariano Rajoy (PP) dejó de ser presidente del Gobierno, hasta alcanzar la cifra de 1.184 euros mensuales, que es "un logro histórico sobre el que tenemos que incidir", según ha manifestado.

En esa línea, ha indicado que lo que plantean desde IU es que "haya un acuerdo antes de que se lleve a debate en el Congreso" esta cuestión, y "que ese acuerdo le dé una fórmula que permita compaginar las dos posturas" --del PSOE y Sumar-- y que, "al fin y al cabo se aborde con un objetivo", el de preservar que, "en el debate fiscal, la gente que menos gana no puede ser la que pague", según ha sentenciado Antonio Maíllo para concluir.