Maíllo (IU) ve "absolutamente insuficiente" la reforma de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este miércoles "absolutamente insuficiente" la reforma de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta que ha impulsado el Gobierno del PP-A.

Antonio Maíllo se ha pronunciado así en una atención a medios en Sevilla, y a preguntas de los periodistas a propósito del decreto ley que aprobó el Consejo de Gobierno este martes y que modifica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para regular el procedimiento que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en el caso de que vuelva a ejercer tras el mismo una actividad privada.

El dirigente de IU ha opinado que "el problema" en esta materia "no es ya de tiempo, o de la información y transparencia", sino que "gente que interviene en decisiones que repercuten en beneficio millonario sobre empresas, van, ya sea dentro de tres, de seis o de dos años, a esas empresas".

"El problema es que cuando uno interviene con decisiones políticas que suponen un beneficio" que puede llegar a ser "escandaloso" sobre "determinada empresa, esas personas pueden irse al mercado laboral, pero no pueden irse a esas empresas", ha sostenido Antonio Maíllo, que ha opinado que el proceso es "complejo" y "no tiene solución fácil", pero "el espíritu del legislador debe ser un espíritu de incompatibilidad clara y transparente".

Se trata, según ha abundado, de "definir qué no se puede hacer, más que lo que se puede hacer, porque en ese 'se puede hacer' y no prohibición están los escapes de lo que la ley no tipifica", ha advertido el representante de IU, que se ha declarado "convencido" de que el grupo parlamentario Por Andalucía, en el que se integra su formación, tomará "las medidas pertinentes" respecto a dicha reforma de la Junta.

Ha agregado que "el debate es que, si tú has tomado medidas que suponen un beneficio muy clarificador en determinado sector o ámbito o empresa, y encima con contratos que no pasaron el proceso de concurrencia por el estado extraordinario vinculado" a la pandemia de Covid-19, "no puedes ir a una empresa a la que has beneficiado a través de tu puesto en la empresa pública". "Eso tiene que tener una formalización legal en toda ley de incompatibilidades que se prevea", ha aseverado Antonio Maíllo.

Finalmente, el líder de IU ha defendido que lo que plantea la Junta en su reforma "no resuelve la clave sustantiva del problema, que es que gente que tiene en sus manos unos recursos económicos públicos de carácter extraordinario, va a gestionarlos de suerte que pueda generar un beneficio indirecto" en esos entes "a los que él ha beneficiado anteriormente".