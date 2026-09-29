Maíllo llama a la movilización para que el Congreso apruebe los decretos de vivienda: "Nos hubiera gustado uno solo"

Archivo - El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante la celebración de la rueda de prensa para valorar la actualidad política y parlamentaria del país. Imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha apelado a "mantener" la movilización popular "hasta el viernes" para que el Congreso de los Diputados apruebe los dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.

"Hay que estar en lo urgente y en medidas que se han demandado desde el sindicato de inquilinas y que se incorporan al decreto, como es la regulación de los pisos de temporada o de habitaciones o evitar que los fondos buitres compren viviendas. Creo que la prórroga de alquiler hasta finales de 2028 también es positiva y la prórroga automática de los alquileres", ha explicado en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta.

Maíllo ha asegurado que "le hubiese gustado todo en un solo decreto" al mismo tiempo que ha defendido el papel de Sumar dentro del gobierno de coalición para "doblegar al PSOE", algo para que lo que ha considerado clave "el impulso popular".

"Se ha agotado la negociación y se ha aplazado y se ha reunido tarde el Consejo de Ministros por una razón, porque hemos estado presionando para medidas que el PSOE no quería hacer y que ha tenido que sucumbir. Por ejemplo, la regulación de los contratos de temporada o los decretos de habitaciones para evitar los abusos que está habiendo de alquiler de habitaciones, que son lo que antes eran los alquileres de una vivienda entera", ha defendido.

Asimismo, sobre el contenido de los reales decretos ha asegurado que con los mismos "no se producirían" casos de desahucio como el producido en el barrio de Cerdanyola de Mataró (Barcelona). "Permite que nunca se produzca un caso de desahucio tan dramático como el que se ha producido con familias tan vulnerables, con hijos con dificultades y discapacidades y una situación de vulnerabilidad brutal que ha hecho que pierdan la vivienda", ha remarcado.

Maíllo ha advertido a los grupos parlamentarios que "si se niegan a a aprobar los decretos les va a suponer un coste electoral".

"El impulso de la calle no se puede diluir en claves internas porque hay muchos intereses en dividir el movimiento de la calle. Creo que de aquí al viernes, todo el mundo concentrado en una movilización popular por todo el país para empujar a la aprobación de los reales decretos en el Congreso de forma que aquellos que se opongan, a cualquiera de los dos, sepan que tienen en sus circunscripciones electorales a un sector de la población absolutamente en contra de sus decisiones", ha señalado.