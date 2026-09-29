El aforo estima una producción de 1.261.200 toneladas de aceite de oliva en Andalucía, con un aumento de casi el 24%

1121251.1.260.149.20260929134808 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, presenta el aforo del olivar en Andalucía para la campaña 2026-2027. - Carlos Cid - Europa Press

MENGÍBAR (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

El aforo del olivar arroja una estimación en la producción de aceite de oliva en Andalucía para la próxima campaña 2026-2027 de 1.261.200 toneladas. Esto supone un incremento del 23,9 por ciento con respecto a la producción final de la campaña anterior y un 44 por ciento más que la media de producción de las últimas cinco campañas.

Así lo ha indicado este martes en Mengíbar (Jaén) el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha destacado "la importancia que tiene este estudio para Andalucía y el resto del país, dado que funciona como termómetro para medir los mercados".

Durante su intervención, ha explicado que la campaña "viene condicionada por un invierno muy lluvioso, lo que ha favorecido el desarrollo del cultivo; si bien las temperaturas (muy por encima de las medias habituales) han limitado el potencial productivo".

Por provincias, Jaén, principal productora mundial, se encuentra a la cabeza de la producción de aceite de oliva con una estimación de 575.000 toneladas, un 45,6 por ciento del total de Andalucía y un rendimiento de casi el 20 por ciento. Le sigue Córdoba, con 339.700 toneladas de aceite, y Sevilla, con una producción prevista de 142.000 toneladas.

Esa producción regional será fruto de una producción de aceituna de almazara que estará en torno a las 6.849.200 toneladas. De ellas, 2.890.000 (más del 42 por ciento) se producirán en Jaén. Córdoba vuelve a ocupar el segundo lugar con una producción estimada de 1.985.200 toneladas (casi el 29 por ciento).

Con respecto al olivar ecológico para la aceituna de almazara, destaca que la superficie de ecológico se ha incrementado en los últimos diez años un 77 por ciento hasta alcanzar las 132.124 hectáreas en 2025, lo que representa el 8,3 por ciento del olivar total de almazara.

En cuanto a la producción de aceite de oliva ecológico, se espera que la campaña actual tenga una producción de 60.400 toneladas, un 80,5 por ciento superior respecto a la campaña 2024/2025. "Un dato que refleja de forma muy clara la apuesta inequívoca de los productores por aquellos sistemas sostenibles certificados públicamente", ha añadido el consejero.

Por provincias, Córdoba sigue siendo la principal provincia productora de ecológico con 30.180 toneladas, es decir, la mitad de lo que se produce en Andalucía. A esta la sigue Jaén, que contará con 14.860 toneladas. Almería vuelve a ser la provincia que más aumenta la producción de ecológico respecto a la campaña anterior (un 370 por ciento más) y sumará algo más de 2.000 toneladas.

ACEITUNA DE MESA

En cuanto a la producción de aceituna de mesa, el aforo del olivar elaborado por la Junta estima que se obtendrán 466.037 toneladas, un nueve por ciento más que en la pasada campaña y un 7,2 por ciento más que la media de las últimas.

Fernández-Pacheco ha señalado que "Sevilla sigue siendo la principal provincia productora con una estimación de 320.000 toneladas de aceituna de mesa; seguida de Córdoba con 70.066 toneladas y de Málaga con una estimación de 63.373 toneladas".

Sobre la producción por variedad, la hojiblanca vuelve a predominar con un 60 por ciento de producción, seguida de la manzanilla con el 31 por ciento y la gordal con el cinco por ciento. En este sentido, sobresale la subida de la Hojiblanca en la provincia de Córdoba con un 97 por ciento de su producción.

El consejero también se ha detenido en el empleo y ha detallado cómo para esta campaña se estima que el olivar de almazara genere 21,6 millones de jornales, de los que el 63,7 por ciento será en la recolección. Además, volverá a ser Jaén la provincia con más jornales (más de un tercio del total).

LIDERAZGO

Los datos que ofrece el aforo, disponibles en la web de la consejería (https://lajunta.es/6f9a6), predicen una campaña de producción media-alta, un aumento de la producción de aceite de oliva ecológico y una subida en la aceituna de mesa.

"Lo que viene a reforzar el liderazgo de Andalucía como primera región productora de aceite de oliva a nivel nacional e internacional o lo que es lo mismo, que el olivar es fuente de empleo, que la producción ecológica se consolida año tras año, y que el sector es cada vez más profesionalizado y adaptado a las necesidades de los nuevos mercados", ha dicho.

Se trata de unos datos que, según ha añadido, vuelven a convertir Andalucía en el centro del mapa del aceite de oliva mundial y que condicionarán el mercado no sólo regional sino también nacional.

Por otra parte, el consejero ha remarcado el "compromiso inequívoco" de la Junta de Andalucía con el sector del olivar y ha avanzado que este martes se publica en BOJA las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento en producción integrada de olivar de Andalucía.

Tendrán un importe de 4,6 millones de euros y estarán dirigidas a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS). "Una convocatoria muy demandada por el sector y que tiene como objetivo seguir fomentando este tipo de producción", ha concluido.