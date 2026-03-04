Maíllo: "Moreno calla sobre las bases porque con un Gobierno del PP tendríamos una situación de guerra en Andalucía"

Archivo - El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Por Andalucía, Antonio Maíllo, asiste al acto de Por Andalucía 'La fuerza de nuestra tierra; la esperanza de nuestro futuro', a 18 de enero de 2026 en Málaga. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles el silencio del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y del PP-A sobre el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) "porque si gobernara el PP en toda España tendríamos ahora una situación de guerra en Andalucía con el uso de las bases por parte de Donald Trump y su locura con Oriente Próximo".

Maíllo se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha alertado de que "estamos en una situación muy delicada y afortunadamente con una posición acertada del Gobierno español en algo que no ha afectado a los andaluces como las bases de Rota y Morón porque la sociedad andaluza puede sentir que hay un Gobierno que no permite que se utilicen las bases militares en Andalucía para la guerra y eso es muy importante".

"Vemos a Moreno Bonilla y al PP-A que están de lado, callados, porque si gobernara el PP en toda España, tendríamos ahora una situación de guerra en Andalucía con el uso de las bases por parte de Trump y su locura con Oriente Próximo", ha lamentado el líder andaluz de IU, que ha reivindicado que "el Gobierno de España, con nosotros dentro, es el que garantiza que haya una política diferenciada a la que ha habido con el bipartidismo a lo largo de estos 45 años y celebramos una posición en clave histórica de responsabilidad histórica de apuesta por la paz".

Maíllo ha defendido que Andalucía es una "comunidad de paz y por tanto estamos en el lado correcto" ante el conflicto abierto en Oriente Medio "por responsabilidad política por encima de cualquier otra consideración", ya que ha calificado como una "frivolidad" hablar de "interés electoral en el momento tan grave de la humanidad que estamos viviendo".

ESCENARIO POLÍTICO EN ANDALUCÍA Y OTRAS COMUNIDADES

Sobre el actual escenario político, el líder federal de IU ha señalado que todos los partidos "viven un momento de convulsión" y no sólo las fuerzas a la izquierda del PSOE. "Se habla mucho de la izquierda y en parte tenemos a lo mejor responsabilidad en ello, pero todo está convulso en el PSOE y en la derecha con un PP que está en pánico", ha advertido.

En su opinión, al PP "le está saliendo el tiro por la culata" con los adelantos electorales realizados "por indicación de Feijóo" en Extremadura, Aragón y Castilla León porque "está fortaleciendo y dopando a su socio, amigo, enemigo de Vox, que está mejorando sus resultados y por tanto poniendo peores condiciones y más altas al PP para poder renovar los gobiernos".

En el caso de Andalucía, Maíllo se ha mostrado "ilusionado de dar la batalla en Andalucía por la reivindicación de lo público y de las políticas sociales son fundamentales frente a las políticas de enriquecimiento de unos pocos que está haciendo y promoviendo el gobierno de Moreno Bonilla" y ha reconocido que su "gran reto" es "movilizar a amplias capas que están ahora mismo en la abstención porque si la izquierda se moviliza puede estar la sorpresa en Andalucía donde hay amplios sectores populares que quieren cambio de gobierno".