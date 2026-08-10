Maíllo pide al Gobierno que "cuente todo" sobre la crisis en Ceuta: "Más que la fecha, nos importa la transparencia"

El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el marco del acto de homenaje al padre de la patria andaluza con motivo del 90 aniversario de su fusilamiento. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido "transparencia" y "rigor" al Gobierno de cara a las comparecencias de los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados a final del mes de agosto acerca de la crisis migratoria sucedida en Ceuta.

"Más que la fecha, nos importa la transparencia y que se cuente todo monitorizado respecto a lo que sucedió, el fracaso del CNI, o en todo caso, el fracaso de la relación del CNI con su homólogo marroquí y la importancia que tenemos que hacer de carácter prospectivo sobre el aviso que ha dado Marruecos con esta crisis y las amenazas que pueden producirse de cara al futuro", ha señalado en una atención a los medios este lunes.

Maíllo ha calificado la situación como "una crisis humanitaria" y ha señalado a Marruecos como "cómplice y actor responsable" de los sucedido. "Permitió que jóvenes y no tan jóvenes, menores, muchos de ellos, pasaran la frontera a sabiendas del riesgo que tuvieron para la vida", ha destacado.

En esta línea, el coordinador federal de IU ha abogado por "reestructurar" las relaciones entre España y Marruecos y ha asegurado que "no ha servido de nada el apaciguamiento". Asimismo, ha reiterado en la propuesta de retirar al país africano de la organización del Mundial de Fútbol 2030 junto a España y Portugal.

Sobre la relación con Italia, Maíllo ha apelado al principio de "reciprocidad" en materia internacional y ha calificado de "sobreactuación" la postura del gobierno italiano. "Evidentemente utiliza la crisis de Ceuta y a España como objeto de golpe interno, de política interna", ha reseñado.