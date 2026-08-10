Maíllo pide al Gobierno que "cuente todo" sobre la crisis en Ceuta: "Más que la fecha, nos importa la transparencia"

El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el marco del acto de homenaje al padre de la patria andaluza con motivo del 90 aniversario de su fusilamiento.
El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el marco del acto de homenaje al padre de la patria andaluza con motivo del 90 aniversario de su fusilamiento. - Francisco J. Olmo - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 12:51
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SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido "transparencia" y "rigor" al Gobierno de cara a las comparecencias de los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados a final del mes de agosto acerca de la crisis migratoria sucedida en Ceuta.

"Más que la fecha, nos importa la transparencia y que se cuente todo monitorizado respecto a lo que sucedió, el fracaso del CNI, o en todo caso, el fracaso de la relación del CNI con su homólogo marroquí y la importancia que tenemos que hacer de carácter prospectivo sobre el aviso que ha dado Marruecos con esta crisis y las amenazas que pueden producirse de cara al futuro", ha señalado en una atención a los medios este lunes.

Maíllo ha calificado la situación como "una crisis humanitaria" y ha señalado a Marruecos como "cómplice y actor responsable" de los sucedido. "Permitió que jóvenes y no tan jóvenes, menores, muchos de ellos, pasaran la frontera a sabiendas del riesgo que tuvieron para la vida", ha destacado.

En esta línea, el coordinador federal de IU ha abogado por "reestructurar" las relaciones entre España y Marruecos y ha asegurado que "no ha servido de nada el apaciguamiento". Asimismo, ha reiterado en la propuesta de retirar al país africano de la organización del Mundial de Fútbol 2030 junto a España y Portugal.

Sobre la relación con Italia, Maíllo ha apelado al principio de "reciprocidad" en materia internacional y ha calificado de "sobreactuación" la postura del gobierno italiano. "Evidentemente utiliza la crisis de Ceuta y a España como objeto de golpe interno, de política interna", ha reseñado.

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