Maíllo pide medidas para evitar accidentes en el deporte tras la muerte de un futbolista del CD Tenerife

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios sobre temas de actualidad en el Patio del Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento a la reflexión acerca de las medidas para evitar accidentes en deportistas como el que ha acabado con la vida del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel tras un choque con un jugador del Andorra Owono.

"Practicar deporte, jugar al fútbol no puede llevar a la muerte a nadie y se han dado escenas dolorosas de mucha gente a lo largo de la historia. Ha sido especialmente impactante porque todos hemos podido ver las imágenes que causaron ese golpe y el fallecimiento posterior", ha afirmado este martes en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía.

Maíllo ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido y a la plantilla del club canario.

De Miguel, de 30 años, llegó al equipo hace dos temporadas cuando el club estaba en Primera Federación y en los últimos minutos del partido, en tiempo de descuento, sufrió un fuerte golpe en la cabeza en un encontronazo con el portero del Andorra. Tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en pleno estadio fue evacuado al hospital donde finalmente ha fallecido.